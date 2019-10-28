07:46

В Великобритании умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский. Об этом сообщается на его сайте.

«Владимир Константинович Буковский, когда-то названный The New York Times „героем почти легендарного масштаба в советском диссидентском движении“, умер от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже 27 октября 2019 года в 21:46 по гринвичскому времени. Ему было 76. В последние годы состояние его здоровья ухудшилось», — говорится в сообщении.

Буковский родился 29 декабря 1942 года в эвакуации в городе Белебей Башкирской АССР. Его называют одним из основателей диссидентского движения в Советском Союзе. В 1960 году наряду с другими становится одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому в центре Москвы.

В общей сложности провел в тюрьмах и на принудительном лечении 12 лет. Последний раз его арестовали в 1971 году и приговорили к 7 годам. В 1976 году его обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

После обмена и высылки из СССР Буковский жил в Великобритании. Он продолжил писать о политических преследованиях в СССР, а также стал одним из организаторов кампании по бойкоту на Западе московской Олимпиады 1980 года.