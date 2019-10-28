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Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

07:46 28.10.2019
Фото с сайта vladimirbukovsky.com
Фото с сайта vladimirbukovsky.com

В Великобритании умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский. Об этом сообщается на его сайте.

«Владимир Константинович Буковский, когда-то названный The New York Times „героем почти легендарного масштаба в советском диссидентском движении“, умер от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже 27 октября 2019 года в 21:46 по гринвичскому времени. Ему было 76. В последние годы состояние его здоровья ухудшилось», — говорится в сообщении.

Буковский родился 29 декабря 1942 года в эвакуации в городе Белебей Башкирской АССР. Его называют одним из основателей диссидентского движения в Советском Союзе. В 1960 году наряду с другими становится одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому в центре Москвы.

В общей сложности провел в тюрьмах и на принудительном лечении 12 лет. Последний раз его арестовали в 1971 году и приговорили к 7 годам. В 1976 году его обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

После обмена и высылки из СССР Буковский жил в Великобритании. Он продолжил писать о политических преследованиях в СССР, а также стал одним из организаторов кампании по бойкоту на Западе московской Олимпиады 1980 года.

Темы: Великобритания, Знаменитости и популярные персоны, История СССР
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 16:05
Гость: Дед

Это он так благодарил свою Родину,которая вывезла его мамашку в эвакуацию. А не оставила ,что бы она могла работать на благо Рейха где нить в публичном доме или концлагере. и в лучшем случае поработали за чистоту истинный арийцев в качестве куска мыла.А так сгину ли бы.
Напрашивается вопрос:почему этот персонаж не вернулся в страну праздновать победу своего дела,а остался жить в Лондоне?
по его мнениию это бала бы жизнь в сортире куда он так старательно гадил
28.10.2019, 14:47
Гость: Это хорошо

Надо это дело отметить. Конечно Буковский не тёща, чтоб гармошки рвать, но, как и в случае наступления смерти Горбачева - наступит она, наступит, - на радостях выпить не грех.
28.10.2019, 14:44
Гость: Ну

в мемуарах такой сабж, как Буковский, и соврёт недорого возьмёт.
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