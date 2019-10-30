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СМИ раскрыли детали секретной операции российских подлодок в Атлантике

17:20 30.10.2019
Фото с сайта forsvaret.no
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Норвежский телеканал NRK сообщил, что целью операции десяти подводных лодок российского Северного флота является преодоление Фареро-Исландского рубежа НАТО (линия противолодочной обороны), чтобы заплыть как можно дальше в Атлантику и не быть при этом обнаруженными.

Операция, по данным телеканала, началась на прошлой неделе, а ее старт совпал со встречей министров иностранных дел России и Норвегии.

NRK со ссылкой на данные норвежской разведки отмечает, что 8 из 10 подводных лодок - атомные. Они базировались на Кольском полуострове.

Данную операцию представители NRK назвали крупнейшей с начала 1990-х годов. Также они отметили, что это были не учения, а «операция, призванная показать военную силу».

При этом норвежская разведка знает располагает данными о местонахождении нескольких подлодок. В частности, две из них находятся к западу от острова Медвежий, еще две - к югу и востоку от острова, а две другие подводные лодки находятся в северной части Норвежского моря.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные NRK, операция будет продолжаться минимум 60 дней.

Темы: Норвегия, Отношения России и НАТО, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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30.10.2019, 23:54
Гость: Постсоветский чел

Это правда! Когда бандера рухнет, вот тогда!
30.10.2019, 23:50
Гость: Бандеровскому брэхуну

Ещё проще: ядерными ракетами "вывозили"!
30.10.2019, 20:35
Гость: ivk

Это деза от западного СМИ. Также как шведские газеты обязаны постоянно обнаруживать "российские подлодки" в шведских шхерах, так и норвежские СМИ обязаны регулярно извещать о "секретных операциях российских подлодок" в Атлантике.
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