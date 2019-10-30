СМИ раскрыли детали секретной операции российских подлодок в Атлантике

17:20

Норвежский телеканал NRK сообщил, что целью операции десяти подводных лодок российского Северного флота является преодоление Фареро-Исландского рубежа НАТО (линия противолодочной обороны), чтобы заплыть как можно дальше в Атлантику и не быть при этом обнаруженными.

Операция, по данным телеканала, началась на прошлой неделе, а ее старт совпал со встречей министров иностранных дел России и Норвегии.

NRK со ссылкой на данные норвежской разведки отмечает, что 8 из 10 подводных лодок - атомные. Они базировались на Кольском полуострове.

Данную операцию представители NRK назвали крупнейшей с начала 1990-х годов. Также они отметили, что это были не учения, а «операция, призванная показать военную силу».

При этом норвежская разведка знает располагает данными о местонахождении нескольких подлодок. В частности, две из них находятся к западу от острова Медвежий, еще две - к югу и востоку от острова, а две другие подводные лодки находятся в северной части Норвежского моря.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные NRK, операция будет продолжаться минимум 60 дней.