]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Израиле приостановили процедуру экстрадиции гражданина РФ в США

09:09 1.11.2019
Алексей Бурков
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в США, пишет издание The Jerusalem Post.

Ранее сообщалось, что израильский министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции Буркова по запросу Вашингтона.

"Решение принято после серьезных дискуссий, которые состоялись в последние недели с различными сторонами - как политическими, так и юридическими", - заявили в Минюсте Израиля.

Бурков находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Запрос на экстрадицию Буркова в РФ был также направлен российской стороной.

Издание предположило, что решение Верховного суда Израиля связано с судьбой израильской гражданки Наамы Иссахар, которая приговорена в России к семи годам лишения своды по обвинению в контрабанде наркотиков. Семья Иссахар считает, что она является дипломатическим заложником, приговор ей нацелен на то, чтобы появилась возможность ее обмена на Буркова. В четверг семья израильтянки обратилась в Верховный суд с просьбой об отмене экстрадиции Буркова.

Бурков был задержан в 2015 году в аэропорту Тель-Авива, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Бурков отрицает все обвинения, называя себя специалистом по информационной безопасности. С момента задержания и по сегодняшний день он содержится в израильских тюрьмах. 

Гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в аэропорту "Шереметьево" в 2018 году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке было обнаружено около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств.

Ранее газета Haaretz со ссылкой на источники в местных разведслужбах сообщала, что Россия "оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Алексея Буркова, российского хакера, которого должны экстрадировать в США, в обмен на освобождение гражданки Израиля и США Наамы Иссахар".

Темы: Россия, Израиль, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.11.2019, 16:26
Гость: Ни фига себе!

Про Голаны можно поподробнее?
01.11.2019, 15:42
Гость: anton

Просто оттянут время. Зубов у вас не хватит ,и так половина населения беззубых.
01.11.2019, 15:09
Гость: Ватнику

Похож, похож. Не сомневайся.Его надо отдать в штаты. Там будет суд и вот тогда ты узнаешь как он не виноват в краже денег.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.