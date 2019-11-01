В Израиле приостановили процедуру экстрадиции гражданина РФ в США

09:09

Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в США, пишет издание The Jerusalem Post.

Ранее сообщалось, что израильский министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции Буркова по запросу Вашингтона.

"Решение принято после серьезных дискуссий, которые состоялись в последние недели с различными сторонами - как политическими, так и юридическими", - заявили в Минюсте Израиля.

Бурков находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Запрос на экстрадицию Буркова в РФ был также направлен российской стороной.

Издание предположило, что решение Верховного суда Израиля связано с судьбой израильской гражданки Наамы Иссахар, которая приговорена в России к семи годам лишения своды по обвинению в контрабанде наркотиков. Семья Иссахар считает, что она является дипломатическим заложником, приговор ей нацелен на то, чтобы появилась возможность ее обмена на Буркова. В четверг семья израильтянки обратилась в Верховный суд с просьбой об отмене экстрадиции Буркова.

Бурков был задержан в 2015 году в аэропорту Тель-Авива, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Бурков отрицает все обвинения, называя себя специалистом по информационной безопасности. С момента задержания и по сегодняшний день он содержится в израильских тюрьмах.

Гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в аэропорту "Шереметьево" в 2018 году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке было обнаружено около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств.

Ранее газета Haaretz со ссылкой на источники в местных разведслужбах сообщала, что Россия "оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Алексея Буркова, российского хакера, которого должны экстрадировать в США, в обмен на освобождение гражданки Израиля и США Наамы Иссахар".