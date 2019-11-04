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Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе

14:43 4.11.2019
Скриншот с YouTube
Сюжет: Противостояние на Украине

Украинские силовики саботировали начало отвода сил и средств в районе Петровского, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Никакого отвода сегодня нет. <...> Со стороны ДНР мы готовы к разведению сил и средств и выполнению всех взятых на себя обязательств. Очередная дата разведения будет согласована в Минске. Будем ждать очередного заседания", — приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает агентство, в 13:00 (мск) ополченцы ДНР запустили белую ракету, означающую готовность приступить к отводу сил. Однако украинская сторона ответа не дала, в результате разведение сил вновь отложилось.

Решение о разведении войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское было принято на встрече контактной группы по Украине 1 октября в Минске. Разведение должно происходить зеркально на расстоянии километра от линии разграничения.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

В соответствии с договоренностями, разведение должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток оказались безуспешными из-за отказа Киева разводить силы. Украинская сторона мотивировала свои действия тем, что ополченцы не соблюдают семидневный "режим тишины" в районе Петровского и Золотого.

Повторно договориться о разведении удалось лишь на встрече контактной группы 29 октября. Тогда Киев внезапно заявил о начале отвода в Золотом. В ЛНР также подтвердили готовность отвести вооружения и стороны приступили к разведению, которое продлилось три дня.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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04.11.2019, 19:29
Гость: совет

Сами не будьте бакланами. Без активного содействия "свидомых, нарушение территориальной целостности государства не произошло бы. Не знаю, правда, это по тупости, или за бабки?
04.11.2019, 19:22
Гость: gvozd

сепаратисты - это банды наследников ваффен сс сдавших русские земли исконным врагам?
да, совсем они в киеве распоясались..
04.11.2019, 18:37
Гость: Время Ч.

Да уж, если баклан - то это надолго. С Цензора ОСОБО ТОЧНЫЕ сведения?
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