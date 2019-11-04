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На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

08:31 4.11.2019
Владимир Зеленский
Фото с официального сайта Президента Украины, Николай Лазаренко
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Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о попытках свергнуть президента страны Владимира Зеленского.

В эфире телеканала "112 Украина" она рассказала, что за этим стоят некоторые политические силы, которые хотят лишить власти действующего главу государства. Поводом для этого выбрано разведение сил в Донбассе. В частности, они пытаются выставить происходящий миротворческий процесс как "капитуляцию".

"Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать, шатать (лодку - прим. ред)", — сказала, в частности, Лукаш, добавив, что у Зеленского "нет силовиков".

"Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом. Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на "своих" и "чужих", "пятую колонну" и "патриотическую колонну", — резюмировала она.

Первого октября контактная группа согласовала "формулу Штайнмайера". По ней закон об особом порядке местного самоуправления "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах".

Стороны также договорились возобновить разведение сил в районе поселка Петровского и города Золотое с 7 октября, однако этого не произошло. Отвод сил в районе Золотого начался только 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.

Темы: Владимир Зеленский, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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04.11.2019, 13:02
Гость: Алексей

Вальцман (Порошенко) боиться же что его будут судить вот он и другие пока есть депутатская неприкасновеность и пытаются снова устроить Майдан.

С другой стороны может очередная утка чтобы от Зеленского не отходил русский и русско - язычный электорат.
04.11.2019, 12:17
Гость: ха

Вот ч о бывает когда все имеют двойное,тройное гражданство. Шизофрения продолжается.
04.11.2019, 12:07
Гость: Шо?

Еще один майдан? Страна вечных майданов.Весело люди живут, работать некогда. :)
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