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КНДР назвала включение страны в список спонсоров терроризма провокацией США

12:37 5.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Северокорейский МИД заявил, что включение в список государств — спонсоров терроризма является «серьезной политически мотивированной провокацией» со стороны США.

Первого ноября Госдепартамент США опубликовал доклад о террористической активности в мире за 2018 год. В документе КНДР была помещена в список государств-спонсоров терроризма.

«МИД КНДР осуждает данный доклад, пронизанный ложью и выдумками, как серьезную политическую провокацию и не признает его», - цитирует «Интерфакс» заявление внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Северная Корея последовательно выступает против всех форм терроризма и любой его поддержки. Там отметили также, что данный доклад появился в то самое время, когда диалог между странами (КНДР и США) зашел в тупик, что никак не способствует продолжению оного.

Темы: Северная Корея, США
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Комментарии читателей
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05.11.2019, 19:54
Гость: Татьяна Алексеевна

Значит, будут грабить... Пардон, гнобить санкциями. У амеров это накатанный вариант.
05.11.2019, 19:13
Гость: Время Ч.

США в этом списке самые первые.
05.11.2019, 14:27
Гость: Американский вор громче всех кричит:

"Держи вора!"
Все комментарии (4)
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