КНДР назвала включение страны в список спонсоров терроризма провокацией США

12:37

Северокорейский МИД заявил, что включение в список государств — спонсоров терроризма является «серьезной политически мотивированной провокацией» со стороны США.

Первого ноября Госдепартамент США опубликовал доклад о террористической активности в мире за 2018 год. В документе КНДР была помещена в список государств-спонсоров терроризма.

«МИД КНДР осуждает данный доклад, пронизанный ложью и выдумками, как серьезную политическую провокацию и не признает его», - цитирует «Интерфакс» заявление внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Северная Корея последовательно выступает против всех форм терроризма и любой его поддержки. Там отметили также, что данный доклад появился в то самое время, когда диалог между странами (КНДР и США) зашел в тупик, что никак не способствует продолжению оного.