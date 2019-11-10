]]>
]]>
Главная В мире Новости

СМИ узнали о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании

17:01 10.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще не опубликованный документ. В список вошли люди, поддерживавшие британских консерваторов.

В частности, по данным издания, в доклад включен бывший заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко, который за последние семь лет пожертвовал Консервативной партии Британии более 1,2 млн фунтов стерлингов (около $1,5 млн), пишут "Ведомости".

Также в докладе упоминается российский бизнесмен Александр Лебедев – его сын Евгений владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent. В апреле прошлого года Евгений Лебедев приглашал Бориса Джонсона, который тогда был министром иностранных дел, на вечеринки в частный дом в Италии. В 2015 г. 

В доклад также включена супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина – Любовь Чернухина. Она в июле 2017 г. приобрела за 160 000 фунтов стерлингов (около $200 000) на аукционе в Великобритании право провести теннисный матч с тогдашним премьером Дэвидом Кэмероном и мэром Лондона Джонсоном. За прошлый год россиянка, по данным The Times, пожертвовала консерваторам более 450 000 фунтов (примерно $570 000).

Когда доклад может быть официально обнародован и чем грозит россиянам включение в него, пока неизвестно.

Темы: Россия, Великобритания
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.11.2019, 19:56
Гость: вообще-то

странно, что Британцы заводят дела на еврейских олигархов, получающих деньги через офшоры из России из-за даже вероятной их угрозы национальным интересам Британни.
\\\\\\\\\\\
При этом со стороны России вывозы воровской сырьевой олигархией огромных финансов за пределы страны в офшоры даже совсем не расследуются и никак не считаются угрозой национальным интересам России?
10.11.2019, 18:34
Гость: из раслледований британской комиссии

Весь так называемый крупный российский бизнес в Британии это на самом деле еврейский олигархат Абрамович, Фридман, Темерко, Смоленский,...
..........
Британская комиссия уже выявила что основная масса поступления бизнес-денег в Британию идет из России. И идут эти огромные финансы с многочисленных российских офшоров - Виргинские острова, Кипр, Каймановы острова прямым ходом в Британию на регулярной основе все последние 20 лет. При чем специалисты из комиссии в Лондоне провели сопоставление и обнаружили что эти деньги по обьему соответствуют оттоку денег из России.
.........
Что самое интересное, что власти Британии нисколько не стесняются и проводят проверки еврейских олигархрв на предмет их причастности к деньгам из России.
..........
Удивляет другое, что со стороны российской власти, нет никакого расследования в отношении оттока гигантских капиталов за пределы страны на регулярной основе. И это не просто перемещение свободного капитала, как любят называть власти в России. Это фактически вся прибыль от деятельности сырьевой воровской олигархии космополитов на территории России. Это деньги российского народа. Вопрос почему это не расследуется правоохранительеыми органами в России? Стесняемся еврейского вопроса?
10.11.2019, 18:26
Гость: Экономика - это когда хорошо экономистам

Сама зарабатывает - сама может и потратить на что считает нужнее.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.