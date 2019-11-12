Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике

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Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес заявил, что покинул страну и направился в Мексику, пишет РИА Новости.

При этом он пообещал вернуться в страну с "большей энергией и силой".

"Я направляюсь в Мексику благодаря правительству этого братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь наши жизни. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду в курсе. Скоро я вернусь с большей силой и энергией", - в частности, написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

О том, что самолет с Моралесом на борту вылетел в Мексику, подтвердил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Он отметил, что согласно действующим международным конвенциям Моралес находится под защитой Мексики. "Его жизнь и здоровье вне опасности", — добавил Эбрард.

Ранее сообщалось, что Мексика положительно ответила на запрос подавшего в отставку с поста президента Боливии Моралеса о предоставлении ему убежища.

"В соответствии с традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище и Эво Моралесу", - написал глава МИД Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье через 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.