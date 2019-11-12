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Самый долгоживущий из президентов США попал в больницу

09:31 12.11.2019
Скриншот с YouTube
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Самый пожилой из бывших президентов США, 95-летний Джимми Картер был госпитализирован из-за повышения внутричерепного давления, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что Картеру предстоит операция по снижению давления, которое повысилось из-за неудачного падения. Это уже третий серьезный инцидент с падением за 2019 год. Весной Картер в результате падения повредил тазобедренный сустав, в результате медикам пришлось заменить сустав. А в октябре он помогал строить ночлег для бездомных, упал и сломал таз. 

В 2015 году у Картера был диагностирован рак, однако сейчас родственники экс-президента уверяют, что он полностью вылечился. 

Джимми Картер стал 39-м президентом США и представлял Демократическую партию. Он находился на посту один срок с 1977 по 1981 год. В 2002 году ему вручили Нобелевскую премию мира.

Сейчас он занимается благотворительностью и иногда преподает в воскресеной школе в родном городе Плейнс в штате Джорджия.

Темы: Знаменитости и популярные персоны
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12.11.2019, 13:51
Гость: Снур

Упаси Боже дожить до такого идиотизма...
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