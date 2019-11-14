Белоруссия намерена изменить договор с Россией об охране границы

18:57

Власти Белоруссии решили внести изменения в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы.

«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносит реальную пользу, выполняется двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления», - заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась.

Госсекретарь отметил, что Белоруссия не намерена выходить из договора, но предлагает переработать существующий договор, очередной 5-летний срок действия которого в истекает в ноябре, сообщает БЕЛТА.

При этом Лукашенко заявил, что «пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах» и отметил наличие определенных проблем. Например, дополнительные проверки проезжающих через страну автомобилей на границе с Россией.

«Общая граница, договорились… Под Брестом эту машину вывернули наизнанку - знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать... Зачем? Лишние взятки? Мы же знаем, как они работают, я президента России информировал об этом», - заявил Лукашенко.

Глава государства также напомнил, что сейчас страны ведут переговоры по углублению интеграции. По его словам, возникающие вопросы необходимо «свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево».

Лукашенко также напомнил, что недавно Белоруссия за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. «Мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах», - заявил Александр Лукашенко.

«Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне Правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают, - сказал Президент. - Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российским Федерации, в данном случае с пограничным ведомством».