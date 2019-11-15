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СМИ: Венесуэла тайно поставляет «Роснефти» миллионы баррелей нефти

11:07 15.11.2019
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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Венесуэла тайно поставляет миллионы баррелей нефти в Индию, Китай и Россию. Об этом 15 ноября сообщило агентство Bloomberg.

«Черное золото» отправляют на танкерах, где отключены транспондеры, передающие местоположение судов. За первые 11 дней ноября, по данным агентства, Венесуэла загрузила 10,86 миллиона баррелей нефти, что вдвое больше, чем за аналогичный период в сентябре.

По данным агентства, танкер «Драгон», принадлежащий Венесуэле, отгрузил два миллиона баррелей нефти в рамках контракта с «Роснефтью».

В «Роснефти» утверждают, что «не фрахтовали суда в этой логистической цепочке». В российской компании говорят, что работают в Венесуэле по контрактам, заключенным до введения санкций США и соблюдают международное право.

Из-за санкций США добыча нефти в Венесуэле в сентябре достигла минимума за 16 лет — 644 тысячи баррелей в день.

В марте в Госдепартаменте США заявили, что «Роснефть» нарушает санкции, продолжая закупать венесуэльскую нефть. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что требования прекратить закупку венесуэльской нефти «противоречат международному праву».

В апреле агентство Reuters сообщило, что власти Венесуэлы с помощью «Роснефти» обходят санкции, запрещающие продажу нефти. После выхода публикации «Роснефть» пообещала добиться запрета Reuters в России. В итоге агентство внесло исправления в свой материал.

Темы: Россия, Венесуэла, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2019, 17:47
Гость: Рустем

Скорее это гиперзвуковой танкер, пока его засекут радары он уже в порту приписки.
15.11.2019, 16:28
Гость: отключены транспондеры, передающие местоположение судов.

Сомалийские пираты в курсе?
15.11.2019, 16:25
Гость: ivk

Как-то автор статьи забыл написать, что "санкции" против Венесуэлы - это элементы американской экономической войны против этой страны. Сами по себе эти "санкции" являются преступными, противоречащими международному праву. Естественно, что Россия не собирается их соблюдать
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