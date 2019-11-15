Саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря в Париже

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Лидеры Нормандской четверки на переговорах в Минске. 11 февраля 2015 года. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

"Саммит пройдет на фоне серьезных успехов, достигнутых с лета прошлого года на переговорах с целью урегулировать конфликт на востоке Украины", - цитирует агентство выдержки из заявления.

Также в заявлении приводятся примеры успехов по нормализации ситуации, как "отвод войск с линии соприкосновения в нескольких районах, где наличествует напряженность".

Позднее представитель пресс-службы правительства ФРГ подтвердила "Интерфаксу" участие канцлера Германии в переговорах.