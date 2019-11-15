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Саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря в Париже

20:14 15.11.2019
Лидеры Нормандской четверки на переговорах в Минске. 11 февраля 2015 года. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

"Саммит пройдет на фоне серьезных успехов, достигнутых с лета прошлого года на переговорах с целью урегулировать конфликт на востоке Украины", - цитирует агентство выдержки из заявления.

Также в заявлении приводятся примеры успехов по нормализации ситуации, как "отвод войск с линии соприкосновения в нескольких районах, где наличествует напряженность".

Позднее представитель пресс-службы правительства ФРГ подтвердила "Интерфаксу" участие канцлера Германии в переговорах.

Темы: Украина, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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15.11.2019, 23:03
Гость: Русский

...так они могут встретиться и сообразить на троих, хоть завтра. Зачем ждать 9 декабря?!
Ведь любому здравомыслящему ясно, что ВВП НЕ БУДЕТ встречаться с клоуном из украшки. Пущай Зеленьський сначала закончит свою гражданскую войну, официально признает НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛДНР и посадит всех гос.преступников украины, ответственных за убийства 13 тыс. украинцев.
Вот тогда и возможно будет полноценный нормандский формат, когда будет принята Капитуляция хохлов. Точка.
15.11.2019, 21:11
Гость: Уже давно

не смешно.
15.11.2019, 21:10
Гость: В.С. Черномырдин

Отродясь такого не было, и вот — опять!
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