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Дружба главнокомандующего «Демократическими силами Сирии» с американцами была негативно воспринята другими высокопоставленными членами Рабочей партии Курдистана

Федеральное агентство новостей провело расследование о деятельности ЧВК Blackwater на территории Сирии, незаконной добыче и продаже сирийской нефти, а также связях Вашингтона с курдскими террористами.

Журналисты выяснили, что воровать нефть США помогает главнокомандующий «Демократическими силами Сирии» Мазлум Абди. Этот человек состоит в Рабочей партии Курдистана (РПК) уже 20 лет. РПК признана террористической организацией в нескольких государствах, в том числе и в США. Впрочем, это не мешает американцам сотрудничать с Абди.

С самого первого дня существования «Демократических сил Сирии» было очевидно, что между Мазлумом Абди и Белым домом существует крепкая связь. Поначалу американцы были смущены дружбой новоиспеченного союзника с руководителем Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом, ведь её члены сами провозгласили себя террористическим формированием, однако взаимовыгодное сотрудничество позволило закрыть глаза на этот факт. Многомиллионные прибыли от незаконной добычи сирийской нефти позволяли Вашингтону не замечать столь неудобную правду.

На заре сирийского конфликта в 2011-2012 годах сторонники Мазлума Абди критиковали его за связь с Вашингтоном. Об этом стало известно из рассказа экс-представителя SDF Талала Сило, сбежавшего в Турцию. С его слов, дружба Абди с американцами была негативно воспринята другими высокопоставленными членами РПК, в том числе Фехманом Хусейном и Сабри Ок.



Время шло, и уже под конец 2016 года Вашингтон практически не скрывал свое сотрудничество с Мазлумом Абди, что ускорило и без того портящиеся отношения США и Анкары. Достаточно однозначным жестом стал осмотр уничтоженных в ходе турецкой антитеррористической операцией «Коготь» баз, в котором приняли участие офицеры американского спецназа. После этих событий в Пентагоне многократно высказывали слова поддержки Мазлуму Абди и «Демократическим силам Сирии».

Дошло до того, что Дональд Трамп направил Эрдогану письмо, в котором предлагал познакомить его с Мазлумом Абди. Как и следовало ожидать, глава Турции ответил категорическим отказом, потребовав незамедлительно выдать террориста Анкаре.