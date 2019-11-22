Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

11:44

Турецкие спецслужбы поймали в Сирии боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

По словам Сойлу, террорист был захвачен в сирийском городе Аазазе, который перешел под контроль Турции в ходе операции "Щит Евфрата" в 2016 году.

"Мы захватили одного из главных террористов ИГ по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа", — рассказал он.

Отмечается, что задержанный является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге.

По словам Сойлу, боевик изготавливал бомбы, обучал этому через интернет, занимался вербовкой и созданием сети смертников, а также готовил атаки и убийства с помощью ядов.