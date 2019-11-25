Россия перебросила на север Сирии медицинский спецназ

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Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на базу российской военной полиции под Кобани на севере Сирии, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, там военные медики будут оказывать помощь местному населению. По словам врача-хирурга Сергея Пономарева, местные жители давно не получали необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что медики смогут принимать примерно по 100 человек в день.

Первый пункт врачебной помощи был установлен буквально через три часа после прибытия отряда. В кабинете есть препараты и оборудование на все случаи жизни, включая телемедицинский прибор, к которому можно подключить рентген, аппарат УЗИ и через спутник в режиме реального времени собирать консилиумы со специалистами из России. В нем работают три врача: терапевт, хирург и травматолог, которым помогает переводчик

Медицинский спецназ доставили на вертолете Ми-8 вместе с оборудованием, лекарствами, перевязочными материалами.

Как пишет агентство, через несколько дней в Сирию прибудут еще несколько специалистов и машины с оборудованием и медикаментами. После этого врачи смогут отправиться по окрестным деревням лечить тех, кто сам не может приехать.