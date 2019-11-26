Четверо погибли в результате землетрясения в Албании

10:24

Четыре человека погибли и порядка 150 пострадали в результате землетрясения в Албании, произошедшего в ночь на вторник, пишет агентство Associated Press.

Отмечается, что один человек погиб в округе Курбин к северу от албанской столицы Тираны, второй - в городе Дуррес. Где погибли еще два человека, не указывается.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство России в Албании, пока информации о пострадавших россиянах нет.

Произошедшее землетрясение магнитудой 6,4 балла привело к обрушению ряда зданий. Проводятся поисково-спасательные работы.

Эпицентр землетрясения располагался между Тираной и вторым по величине городом Дурресом. В результате подземных толчков травмы получили несколько жителей Дурреса.