Ликвидация боевика ИГ* в Сирии возмущает тех, кто оправдывает терроризм - Медведев

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Журналист ВГТРК Андрей Медведев отметил, что больше всех ликвидацией террориста группировки «Исламское государство»* (ИГ) бойцами ЧВК «Вагнера» возмущены те, кто уже давно замечен в оправдании терроризма

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала видеоролик с уничтожением боевика ИГ бойцами ЧВК «Вагнера». Медведев, побывавший во множестве «горячих точек», рассказал, что уже неделю наблюдает за бурной реакцией российского либерального сообщества. За это время он заметил любопытную тенденцию – больше всего шума исходит от тех, кто всегда искал оправдания для терроризма. Это именно те люди, которые называли Шамиля Басаева «партизаном», а причастного к подрыву «Невского экспресса» Александра Тихомирова – «кавказским Че Геварой».

«Особенно бурлят гневом граждане (…) которые (по басаевской методичке) рассказывают, что детей в Беслане убили бойцы спецназа, в Норд-Осте власть отравила людей умышленно (террористов надо было отпустить), у которых возмущение вызывает словосочетание «ликвидация террориста», которые призывали заранее покаяться за уничтожение ИГИЛ в Сирии», — написал Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что либеральное общество откровенно демонстрирует двойные стандарты: зверства боевиков в Сирии или на Кавказе они предпочитают не замечать. Однако ликвидация террориста ИГ* в Сирии вызывает у них волну негодования.

«Ну вот в упор не видели, как пленным российским солдатам режут головы. И как в Сирии «оппозиционеры» режут головы детям и заживо сжигают семьи пленных езидов (езиды — курдская этноконфессиональная группа, проживает, в основном, на севере Ирака, в Иракском Курдистане. – Прим. ред.) они тоже не видели», — отметил Медведев.

Стоит отметить, что вскоре после публикации видеоролика ликвидации террориста запись прокомментировал один из свидетелей тех событий. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнера» при прочесывании сирийской пустыни встретили мужчину, назвавшегося солдатом сирийской армии. Он присоединился к отряду, однако потом исчез. Как стало известно чуть позже, это был шпион ИГИЛ, который участвовал в казни одного из российских добровольцев, захваченных в плен. Бойцы ЧВК «Вагнера» сумели захватить палача и приняли решение ликвидировать его.

*«Исламское государство» – группировка запрещенная на территории РФ

