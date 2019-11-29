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Почти 90% белорусов выступают за союз или партнерство с Россией

09:55 29.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Более половины жителей Белоруссии считают союз с Россией наиболее подходящей формой отношений, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на результаты опроса Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.

В ходе масштабного опроса более 57% респондентов заявили о том, что "союзные отношения" с Россией наилучшим образом подходят двум странам. Около 31,8% опрошенных считают наилучшей формой отношений России и Белоруссии партнерство и 10,2% — "нейтральные".

Еще 0,2% опрощенных заявили, что отношения двух государств должны быть "враждебными", такая же доля респондентов не смогла ответить на поставленный вопрос.

При этом 21,4% участников опроса заявили, что бывают в России несколько раз в год, 55,4% респондентов посещают Россию раз в год или реже, а 23,2% — никогда не были в России.

В ходе опроса социологи собрали 500 полных анкет и сделали 7 тысяч звонков с контролем выборки по регионам и половозрастной структуре населения Белоруссии.

Темы: Общественное мнение, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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29.11.2019, 13:18
Гость: ав

Поляки спекулянты!
Волковысск в конце 80гг приезжали пачками все скупали!
Полячки местные те еще штучки!
Кто там был в Польше недоумки!
Еще хотите панов!
29.11.2019, 12:49
Гость: Трезвый

вывод. Лукашенко даже без референдума говорил что большинство жителей Белоруссии не хотят присоединения к РФ на правах федеративной республики. Этот опрос показал что большинство не против Союзного государства и себя считают гражданами большой России. Опрос проводили специалисты МГИМО и если бы такой опрос,но более четкими вопросами, проводили сами белорусы,то думаю что результат был немного по другому и уже не в пользу Союза. Козе понятно что правящий буржуазный класс Белоруссии хочет только сам паразитировать на белорусах и только из-за этого тормозятся процесс нового союза бывших народов СССР уже под другим названием Евразийский Союз.
Второй важный вопрос торможения воссоединения федеративных республик в Евразийский Союз эта хищническая и грабительская политика Российской компрадорской буржуазии которая пугает народы бывших республик. Нет общей идеи,нет общей экономики и нет желания руководства якобы независимых республик вновь собраться вместе и возродить могучую страну на правах равноправия и справедливости. Пока этого нет,но будет так как иначе все бывшие республики обречены на деградацию и исчезновению на карте мира как суверенные и самодостаточные государства. Этот процесс идет уже вовсю и только полный полит. идиот может думать что "Юкрейн","Джоржия",Молдова и прибалтийские вымирающие "гиганты" являются независимыми государствами.
29.11.2019, 12:25
Гость: gvozd

молодец.
все верно.
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