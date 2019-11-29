Почти 90% белорусов выступают за союз или партнерство с Россией

09:55

Более половины жителей Белоруссии считают союз с Россией наиболее подходящей формой отношений, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на результаты опроса Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.

В ходе масштабного опроса более 57% респондентов заявили о том, что "союзные отношения" с Россией наилучшим образом подходят двум странам. Около 31,8% опрошенных считают наилучшей формой отношений России и Белоруссии партнерство и 10,2% — "нейтральные".

Еще 0,2% опрощенных заявили, что отношения двух государств должны быть "враждебными", такая же доля респондентов не смогла ответить на поставленный вопрос.

При этом 21,4% участников опроса заявили, что бывают в России несколько раз в год, 55,4% респондентов посещают Россию раз в год или реже, а 23,2% — никогда не были в России.

В ходе опроса социологи собрали 500 полных анкет и сделали 7 тысяч звонков с контролем выборки по регионам и половозрастной структуре населения Белоруссии.