ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

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В ФБР заявили о том, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США. Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на помощника директора управления ведомства по делам Конгресса Джилла Тайсона.

В частности речь идет о таком приложении, как FaceApp, которое является, по мнению ФБР, "потенциальной котрразведывательной угрозой". Такой вывод в ведомстве делают, изучив данные, которые собирает продукт, его политике конфиденциальности, условия использования, а также "правовые механихмы, доступные правительству России, которые разрешают доступ к данным в пределах границ России".

Тайсон такде указал на способность Федеральной службы безопасности России "удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам".

"Если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США, агентство примет меры", - подчеркнул Тайсон.

Ранее в Сенате США призвали американцев удалить такие приложения, как FaceApp, подчеркнув, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности через приложения. В частности, угрозу могут представлять Китай и Иран.