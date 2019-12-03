]]>
]]>
Главная В мире Новости

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

06:57 3.12.2019
Материалы по теме:

В ФБР заявили о том, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США. Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на помощника директора управления ведомства по делам Конгресса Джилла Тайсона. 

В частности речь идет о таком приложении, как FaceApp, которое является, по мнению ФБР, "потенциальной котрразведывательной угрозой". Такой вывод в ведомстве делают, изучив данные, которые собирает продукт, его политике конфиденциальности, условия использования, а также "правовые механихмы, доступные правительству России, которые разрешают доступ к данным в пределах границ России".

Тайсон такде указал на способность Федеральной службы безопасности России "удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам".

"Если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США, агентство примет меры", - подчеркнул Тайсон.

Ранее в Сенате США призвали американцев удалить такие приложения, как FaceApp, подчеркнув, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности через приложения. В частности, угрозу могут представлять Китай и Иран.

Темы: США, Отношения России и США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.