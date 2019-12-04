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Гражданин России арестован в США за попытку обойти санкции

00:01 4.12.2019
Фото с сайта pxhere.com

Двух граждан России обвинили в США в попытке купить турбину для подсанкционной российской компании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение Минюста США. Один из них — Олег Никитин, владелец компании "КС Инжиниринг", - арестован. Второй фигурант дела — сотрудник этой же компании Антон Черемухин (о его аресте не сообщается).

Россиянам грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до $1 млн.

Согласно обвинительному заключению, неназванное российское предприятие, контролируемое правительством, заказало у Олега Никитина и его компании турбину для газового генератора Vectra 40G за $17,3 млн, чтобы потом использовать ее для бурения в Арктике. Фигуранты дела попытались обойти экспортные ограничения, чтобы доставить турбину в Россию. При этом они договорились о том, что конечный потребитель будет скрыт от американского производителя.

По делу также проходят два гражданина Италии, гражданин США и несколько компаний. Фигурантов дела обвиняют в сговоре с целью обойти санкционные режимы, совершить мошенничество и отмывание денег. Олега Никитина и еще двух фигурантов арестовали при попытке совершить незаконнную сделку.

Российское посольство в США находится на связи с Олегом Никитиным. Он содержится в изоляторе в штате Джорджия, свою вину он не признает.

Темы: США, Происшествия в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 08:28
Гость: retvizan

Точно, кровавая. Расскажите нам, как плохо жилось в СССР.
04.12.2019, 08:17
Гость: ав

Санкции на газ,пора газофицировать РОССИЮ!
04.12.2019, 08:16
Гость: ав

Пора перестать кланяться!
Пора бить по зубам!
Все комментарии (16)
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