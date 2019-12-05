Бут рассказал о сети педофилов в США, куда могли попасть российские дети

12:29

Российские дети, усыновленные гражданами США, а позже пропавшие без вести, могли оказаться в сексуальном рабстве у педофилов, заявил находящийся в американской тюрьме Виктор Бут в интервью агентству РИА Новости.

Бут ссылается на информацию, полученную от одного из заключенных в Блоке коммуникационного контроля Фрэнсиса Шеффера Кокса, который был руководителем одного из "народных ополчений", действующих в штате Аляска. По словам Бута, в тюрьму Кокс попал в результате провокации: его обвинили в подготовке сговора с целью убийства полицейских.

"Реальной причиной своего ареста он считает то, что во время своей избирательной кампании в законодательный совет штата он "раскопал" и стал использовать в своих выступлениях компромат на нескольких федеральных чиновников высокого уровня, связанный с педофилией и исчезновениями детей в США", — рассказал россиянин. Раскрытая, якобы, Коксом группа, состояла из федеральных чиновников, в том числе судей, которых "крестили" педофилией - "гарантированным компроматом, который всегда может стоить карьеры и свободы, если человек пожелает выйти из группы или как-то перед ней провинится".

В частности, американец обнаружид упоминание о нескольких русских детях, усыновленных гражданами США, которые пропали без вести. По всей вероятности они оказались в сексуальном рабстве.

По статистике в Америке ежегодно пропадают без вести более 40 тыс детей. Некоторые из тех, кого удалось найти, были в сексуальном рабстве.

Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.

В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.