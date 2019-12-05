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Бут рассказал о сети педофилов в США, куда могли попасть российские дети

12:29 5.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Российские дети, усыновленные гражданами США, а позже пропавшие без вести, могли оказаться в сексуальном рабстве у педофилов, заявил находящийся в американской тюрьме Виктор Бут в интервью агентству РИА Новости.

Бут ссылается на информацию, полученную от одного из заключенных в Блоке коммуникационного контроля Фрэнсиса Шеффера Кокса, который был руководителем одного из "народных ополчений", действующих в штате Аляска. По словам Бута, в тюрьму Кокс попал в результате провокации: его обвинили в подготовке сговора с целью убийства полицейских.

"Реальной причиной своего ареста он считает то, что во время своей избирательной кампании в законодательный совет штата он "раскопал" и стал использовать в своих выступлениях компромат на нескольких федеральных чиновников высокого уровня, связанный с педофилией и исчезновениями детей в США", — рассказал россиянин. Раскрытая, якобы, Коксом группа, состояла из федеральных чиновников, в том числе судей, которых "крестили" педофилией - "гарантированным компроматом, который всегда может стоить карьеры и свободы, если человек пожелает выйти из группы или как-то перед ней провинится".

В частности, американец обнаружид упоминание о нескольких русских детях, усыновленных гражданами США, которые пропали без вести. По всей вероятности они оказались в сексуальном рабстве.

По статистике в Америке ежегодно пропадают без вести более 40 тыс детей. Некоторые из тех, кого удалось найти, были в сексуальном рабстве.

Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.

В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.

Темы: Борьба с педофилией и детской порнографией в мире
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 16:44
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Пока государство не начнёт наказывать, а возможно и принудительно стерилизовать утырков, бросающих своих детей, некого винить кроме этого государства. Дети-сироты при живых родителях - абсурд!
05.12.2019, 16:06
Гость: tot64

Смешно...
Несчастный Бут сидит в "страшной" американской тюрьме и даёт интервью российскому репортёру?!
Вникли ?!
Да...
А если по сути, может отправлять побольше " Бутов" в американские Тюрьмы ( как видно из опыта это не проблема) и выпытывать всякие разные секреты.;-)
Пользы думаю будет много больше чем от всей российской разведовательно-правохранительно-депутатской, дармоедской Шатии братии...
05.12.2019, 15:24
Гость: Carlos

Систему внедрила какая-то сволочь из окружения ЕБНа, разработана она была в США, по ней США и просвещённая Европа выбирает детей из стран третьего мира...

Понятное дело, пЕАр- компания этого действа, яко необходимого и гуманного, была что надо, как от зарубежных интересанов, так и от рассеянских бенефициаров...

Кстати, когда кровавый гэбист Путин в очередной раз надругался (как обычно, в извращенной форме и с особым цинизмом) над демократией и правами человека - пресек это безобразие, в отношение РФ были введены очередные санкции (см. "мальчик Дима") и пошла дикая волна мегавони о "слезинке ребенка" как от зарубежных интересантов так и рассеянских "поборников прав человека"...
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