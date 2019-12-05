В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

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В Конгрессе США заявили, что действующий президент страны Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента.

Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.

По словам Надлера, Трамп "совершил влекущее импичмент нарушение", в частности он, якобы, "просил иностранное правительство вмешаться в выборы", после чего мешал следователям.

"Действия президента Трампа представляют собой угрозу национальной безопасности и непосредственную угрозу следующим выборам", — заявил Надлер, добавив, что по его мнению большинство американцев готово к снятию главы Белого дома с должности.

В свою очередь лидер республиканцев в комитете по судебным делам Даг Коллинз заявил, что демократы "озабочены выборами следующего года" и их действия вызваны страхами, что они потерпят на них поражение перед Трампом.

Коллинз отметил, что Трамп не ставил начало расследования против политических противников в качестве условия предоставления военной помощи Украине. Более того, на момент телефонного разговора Трампа с Зеленским Киев даже не был в курсе того, что военная помощь уже заморожена. Это противоречит показаниям свидетелей, рассказавшим, что уже до этого сотрудники украинского посольства высказывали обеспокоенность задержкой помощи. Республиканцы вновь призвали главу комитета по разведке Адама Шиффа дать показания по импичменту.

В свою очередь, в Белом доме первый день слушаний назвали "плохим днем для демократов". "Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя (Джеррольда) Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту", — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Демократы начали процесс импичмента, подозревая Трампа в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента демократа Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от Киева лишь борьбы с коррупцией.