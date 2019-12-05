]]>
]]>
Главная В мире Новости

В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

08:55 5.12.2019
Дональд Трамп
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В Конгрессе США заявили, что действующий президент страны Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента.

Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.

По словам Надлера, Трамп "совершил влекущее импичмент нарушение", в частности он, якобы, "просил иностранное правительство вмешаться в выборы", после чего мешал следователям.

"Действия президента Трампа представляют собой угрозу национальной безопасности и непосредственную угрозу следующим выборам", — заявил Надлер, добавив, что по его мнению большинство американцев готово к снятию главы Белого дома с должности.

В свою очередь лидер республиканцев в комитете по судебным делам Даг Коллинз заявил, что демократы "озабочены выборами следующего года" и их действия вызваны страхами, что они потерпят на них поражение перед Трампом.

Коллинз отметил, что Трамп не ставил начало расследования против политических противников в качестве условия предоставления военной помощи Украине. Более того, на момент телефонного разговора Трампа с Зеленским Киев даже не был в курсе того, что военная помощь уже заморожена. Это противоречит показаниям свидетелей, рассказавшим, что уже до этого сотрудники украинского посольства высказывали обеспокоенность задержкой помощи. Республиканцы вновь призвали главу комитета по разведке Адама Шиффа дать показания по импичменту.

В свою очередь, в Белом доме первый день слушаний назвали "плохим днем для демократов". "Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя (Джеррольда) Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту", — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Демократы начали процесс импичмента, подозревая Трампа в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента демократа Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от Киева лишь борьбы с коррупцией.

Темы: Дональд Трамп
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.12.2019, 12:23
Гость: Евгений В

Трамп ни как не вписывается в плановую программу международного правительства. США пострадала от влияния Римского клуба больше всех других стран, гораздо больше чем Россия. Трамп хочет повернуть развитие страны на другой путь, исправить ситуацию. Ему может помочь только внедрение социализма, но для Америки это едва ли возможно: страна богатая финансами, народ обленился и деградировал, а соратников у Трампа слишком мало.
05.12.2019, 12:05
Гость: забыли

на чем держится власть в Америке? Продолжаете упирать на букву закона? Забыли кто эти люди? А как же Мировое Правительство? Насколько нужно быть зомбированным, чтобы не понимать? И это в эпоху интернета? Срочно проходите курс ликбеза.
05.12.2019, 10:49
Гость: кю

По есть по логике "демократов", если бы Трамп начал расследование против коррупционера-республиканца и пригрозил при отсутствии расследования заморозить помощь, то это было бы вполне допустимо. Если расследование против "противника-демократа" - то это недопустимо. При этом ведение "демократами" нескончаемых расследований в отношении оппонентов на выборах - это не нарушение.
Впрочем, это логика всех патентованных оппозиционеров: требования соблюдения законов по отношению к ним недопустимы и вызывают у них искреннее возмущение. Но если те же самые законы нарушенны в отношении них дуют в трубы "праведного гнева" и требуют покарать обидчика.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.