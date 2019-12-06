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США объявили крупнейшую в истории награду за помощь в поимке россиянина

07:55 6.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Государственный департамент США назначил награду в размере 5 миллионов долларов за предоставление информации, которая поспособствует задержанию россиянина Максима Якубца – предполагаемого лидера хакерской группировки Evil Corp, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минюста.

Как отмечает агентство, объявленное вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.

В Питтсбурге (Пенсильвания) и Небраске выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца, проживающего в Москве. По данным ведомства, он несет ответственность "за худшие хакерские атаки последнего десятилетия".

В Минюсте США уверены, что Якубец руководил преступной группой, распространявшей вредоносную программу Bugat, предназначенную для хищения личной и финансовой информации.

Аналогичные обвинения предъявляют Якубцу и в Великобритании. Как пишет ТАСС, власти Великобритании оценили ущерб от деятельности хакерской группы Evil Сorp составил лишь в Великобритании сотни миллионов фунтов стерлингов. Россиянин Максим Якубец и хакерская группа Evil Corp, которую он, предположительно, возглавляет, представляют собой самую серьезную угрозу для Великобритании в сфере киберпреступности, в частности заявили в британским Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).

Ранее 5 декабря Минфин США сообщил о введении санкций против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которых власти страны обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp. Минюст США утверждает, что один из российских хакеров пытался похитить свыше $220 млн с банковских счетов.

Темы: США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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06.12.2019, 14:50
Гость: Владимир С-Пб

Значит детали у соперницы были лучшей сборки
Надо не за компом сидеть, а физкультурой заниматься, книжки читать
06.12.2019, 14:47
Гость: Владимир С-Пб

Всё просто:
у всех русских хакеров логин - имя@фамилия, пароль - адрес@индекс, а комп разблокируется только отпечатком пальца при включенном телефоне
06.12.2019, 13:21
Гость: Хорь Пригожина

Это, кстати, самый интересный вопрос. То есть получается, что хакер был настолько гениальным, что смог пройти все степени защиты банковского сервера и его взломать, но оказался настолько тупым, что где-то на другом конце сети смогли установить его ФИО и паспортные данные 0_О.... Это совершенно в голове не укладывается. Причем одна и та же закономерность повторяется каждый раз. Ваша версия, что их сливает кто-то в наших органах не лишена смысла, но неужели хакеры настолько тупы, что не учитывают такую возможность - тем более сколько их коллег в американскую тюрягу уже уехало...
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