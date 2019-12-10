На Украине против Порошенко возбудили дело за госизмену

19:17

ГБР Украины начало уголовное производство в отношении украинского экс-президента Петра Порошенко по факту возможного совершения им государственной измены при подписании минских соглашений. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Речь идет о совершении Порошенко действий, которые нанесли вред государственному суверенитету, территориальной целостности Украины, а также обороноспособности и безопасности страны.

Юрист уверен, что позиция украинской стороны в момент подписания минских соглашений зависела от Порошенко и была в результате оформлена таким образом, что ограничила дальнейшие возможности для любой украинской власти.

«Достигнутые Петром Порошенко 11-12 февраля 2015 года договоренности в значительной мере сужают для любой последующей украинской власти параметры других вариантов установления мира и восстановления территориальной целостности», - считает Портнов.