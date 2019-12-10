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На Украине против Порошенко возбудили дело за госизмену

19:17 10.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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ГБР Украины начало уголовное производство в отношении украинского экс-президента Петра Порошенко по факту возможного совершения им государственной измены при подписании минских соглашений. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Речь идет о совершении Порошенко действий, которые нанесли вред государственному суверенитету, территориальной целостности Украины, а также обороноспособности и безопасности страны.

Юрист уверен, что позиция украинской стороны в момент подписания минских соглашений зависела от Порошенко и была в результате оформлена таким образом, что ограничила дальнейшие возможности для любой украинской власти.

«Достигнутые Петром Порошенко 11-12 февраля 2015 года договоренности в значительной мере сужают для любой последующей украинской власти параметры других вариантов установления мира и восстановления территориальной целостности», - считает Портнов.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 04:12
Гость: Ок

О мёртвых либо хорошо, либо ничего.
10.12.2019, 23:42
Гость: Жулика

надо судить за всё оптом, однако в нэзалэжной нет государственности. Судить некому, разве что, народным судом: быстро и беспощадно на майдане.
10.12.2019, 23:05
Гость: Leon

В России всех бывших это не ждёт.Это ждёт не лояльных к власти.
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