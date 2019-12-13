Путин поздравил британского премьера Джонсона с переназначением

18:10

Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением в связи с его переназначением на пост главы правительства.

«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего Европейского континента», — говорится в тексте поздравления, которое опубликовал сайт Кремля. Путин также пожелал Джонсону успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Консервативная партия победила на выборах в Великобритании с лучшим результатом за 30 лет. Уже подсчитаны почти все голоса и стало известно о распределении 649 парламентских кресел из 650. При явке чуть больше 67% за партию премьер-министра Бориса Джонсона проголосовали почти 44% избирателей, за лейбористов — чуть больше 32%, за либерал-демократов — примерно 11,5%.

Это означает, что консерваторы получают не менее 363 парламентских кресел (почти на 50 больше, чем по итогам выборов 2017 года), лейбористы — 203 (на 40 меньше), либерал-демократы — 11 (на одно меньше). Последний раз у тори было больше мест в парламенте в 1987 году при «железной леди» Маргарет Тэтчер. В отличие от предыдущего созыва, нынешний парламент не будет «подвешенным», консерваторы получают уверенное большинство.

Основной оппозиционной силой в новом составе парламента останется Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, получившая 203 места. Это самый худший результат левых с 1983 года, когда партия, ведомая Майклом Футом, получила 209 кресел в палате общин.

Аналитики объяснили победу тори их жесткой позицией по Brexit и важностью этого вопроса для избирателей, в частности для рабочего класса.