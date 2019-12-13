]]>
]]>
Главная В мире Новости

Путин поздравил британского премьера Джонсона с переназначением

18:10 13.12.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением в связи с его переназначением на пост главы правительства.

«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего Европейского континента», — говорится в тексте поздравления, которое опубликовал сайт Кремля. Путин также пожелал Джонсону успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Консервативная партия победила на выборах в Великобритании с лучшим результатом за 30 лет. Уже подсчитаны почти все голоса и стало известно о распределении 649 парламентских кресел из 650. При явке чуть больше 67% за партию премьер-министра Бориса Джонсона проголосовали почти 44% избирателей, за лейбористов — чуть больше 32%, за либерал-демократов — примерно 11,5%.

Это означает, что консерваторы получают не менее 363 парламентских кресел (почти на 50 больше, чем по итогам выборов 2017 года), лейбористы — 203 (на 40 меньше), либерал-демократы — 11 (на одно меньше). Последний раз у тори было больше мест в парламенте в 1987 году при «железной леди» Маргарет Тэтчер. В отличие от предыдущего созыва, нынешний парламент не будет «подвешенным», консерваторы получают уверенное большинство.

Основной оппозиционной силой в новом составе парламента останется Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, получившая 203 места. Это самый худший результат левых с 1983 года, когда партия, ведомая Майклом Футом, получила 209 кресел в палате общин.

Аналитики объяснили победу тори их жесткой позицией по Brexit и важностью этого вопроса для избирателей, в частности для рабочего класса.

Темы: Великобритания, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.12.2019, 02:45
Гость: Подхалимы

А Борис поздравлял великого Пу, может его королева поздравляла? Ну и конечно Нэнси Пилосси и Джо Байден... Вот то-то и оно!
14.12.2019, 02:38
Гость: В духе российских политиков

Нужно было лично поздравить БООриса с букетом цветов и с белым флагом!
13.12.2019, 23:35
Гость: ну очень интрига!

«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран /////////////
Из Германии вывезли в интересах Россию "Капитал" Маркса, ядерные отходы и труп Лужкова. Интересно ,чего ожидать от Бориса в знак благодарности за поздравления и того векового "конструктивного диалога",который Россия установила с Англией ,который никогда не отрицала и не считала Англию - сущим злом Европы.
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.