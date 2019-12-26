Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» 29 декабря

23:10

Киев и самопровозглашенные народные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Его договорились осуществить 29 декабря, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Готовящийся обмен «всех на всех» давно обсуждался сторонами конфликта, но подвижки произошли после саммита в «нормандском формате», который прошел в Париже 9 декабря. В итоговом документе лидеры Германии, России, Украины и Франции тогда призвали трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на востоке Украины «способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных"».

Точное количество тех, кто подпадет под новый «большой обмен», никто из сторон не называл.