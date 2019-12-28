Победа порознь: Земан может не приехать в Москву на 9 мая

Причина - возмущение России по поводу решения Праги объявить 21 августа — дату ввода войск ОВД в Чехословакию — днем памяти жертв оккупации

Земан назвал позицию Москвы «абсолютной наглостью». Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп может приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

Милош Земан. Фото с сайта ptel.cz

Президент Чехии Милош Земан может отказаться от приглашения посетить Москву на День Победы 9 мая 2020 года из-за возмущения России по поводу решения Праги объявить 21 августа днем памяти жертв оккупации.

Напомним, 21 августа 1968 года произошел ввод войск Варшавского договора (кроме Румынии) в Чехословакию в связи с массовыми антисоциалистическими выступлениями, грозящими расколом восточноевропейского социалистического блока.

Наиболее крупный контингент войск был выделен от СССР. Объединенной группировкой войск — до 500 тысяч человек и 5 тысяч танков и БТР — командовал замминистра обороны СССР, генерал армии Иван Павловский.

«Это, конечно, абсолютная наглость. Некоторое время назад я принял приглашение президента [России Владимира] Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, а теперь я думаю о том, чтобы вообще не приезжать в Москву», — приводит слова чешского президента издание Parlamentnilisty.

В начале нынешнего месяца Сенат Чехии утвердил закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора.

Депутаты от правых чешских партий создали законопроект в ответ на инициативу представителей фракции КПРФ в Госдуме приравнять военнослужащих СССР — участников операции августа 1968 года к ветеранам войны. К этой идее отнеслись негативно в Чехии.

Однако посол России в Чехии Александр Змеевский заявил Милошу Земану, что оценка российской стороны событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года, останется неизменной.

В результате проведения операции «Дунай» Чехословакия осталась членом восточноевропейского социалистического блока. Советская группировка войск (до 130 тыс. чел.) оставалась в Чехословакии до 1991 года. Договор об условиях пребывания советских войск на территории Чехословакии стал одним из главных военно-политических итогов ввода войск.

Кроме того, в 1969 году президиумом Федерального собрания Чехословакии был принят так называемый «Закон дубинки» который ужесточал правила задержания демонстрантов. Диссиденты — в том числе и Земан — расценили это как одну из форм репрессий и «военное положение в миниатюре». Вскоре Земан был исключен из коммунистической партии за несогласие с вводом в страну иностранных войск.

В декабре 1989 года было принято заявление советского правительства и совместное заявление властей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР, в которых ввод войск в Чехословакию квалифицировался как «неправомерный акт вмешательства во внутренние дела суверенной страны, акт, прервавший процесс демократического обновления ЧССР и имевший долговременные отрицательные последствия».

На этой неделе глава МИД России Сергей Лавров, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации, заявил, что президент США Дональд Трамп может приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Президент Трамп получил приглашение от президента Путина, наряду с другими лидерами, в том числе антигитлеровской коалиции и других государств, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая в Москве. Трамп не раз, в том числе и во время моего визита, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», — указал Лавров.

Ранее стало известно, что и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отправят приглашение для участия в памятных мероприятиях в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 года — об этом сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

Однако, как отметил президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, Зеленский вряд ли примет приглашение Кремля.

«Наверно, он как-нибудь поблагодарит и не примет приглашение. Это просто невозможно сейчас в нынешней системе, когда внутри украинского общества огромное количество русофобии. И особенно не в обществе, а в элите, которая имеет деньги, имеет власть и так далее», — сказал аналитик.

Помимо приглашения главы украинского государства, Ушаков сообщил журналистам, что порядка 20 лидеров стран подтвердили свое присутствие на торжественных мероприятиях.

«У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая», — сказал кремлевский представитель.

Он подчеркнул, что таким образом «ожидается действительно крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате».

Среди согласившихся принять участие в праздновании Дня Победы помощник российского президента назвал французского президента Эммануэля Макрона, а также лидеров Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ.