Журналисты рассказали о планах Великобритании по принятию России в НАТО

16:09

В 1995 году глава министерства обороны Великобритании Малкольм Рифкинд предлагал сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Это было нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление Москвы планам расширения альянса.

Такая информация содержится в архивных документах, которые рассекретили журналисты The Guardian.

В документе сообщается о возможности «создания новой категории ассоциированного членства в НАТО», которое не предполагает гарантии коллективной безопасности, а также участия представителей данной страны (России) в заседаниях Международного военного штаба альянса или права вето на решения НАТО, сообщает ТАСС.

При этом Россия смогла бы получить формальный статус в НАТО и имела бы право участвовать в министерских и других заседаниях.

Рифкинд также полагал, что данная мера поспособствовала бы «постепенному сближению и унификации (российской - прим.ред.) политики, доктрины и практики. Кроме того, НАТО мог бы продолжать расширяться без «злобы и возмездия» со стороны России.

На этой неделе Рифкинд также сделал заявление относительно рассекреченных документов и признал, что в итоге его инициатива не была воплощена в жизнь, но привела к созданию Совета Россия - НАТО.