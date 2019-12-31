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Журналисты рассказали о планах Великобритании по принятию России в НАТО

16:09 31.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
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В 1995 году глава министерства обороны Великобритании Малкольм Рифкинд предлагал сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Это было нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление Москвы планам расширения альянса.

Такая информация содержится в архивных документах, которые рассекретили журналисты The Guardian.

В документе сообщается о возможности «создания новой категории ассоциированного членства в НАТО», которое не предполагает гарантии коллективной безопасности, а также участия представителей данной страны (России) в заседаниях Международного военного штаба альянса или права вето на решения НАТО, сообщает ТАСС.

При этом Россия смогла бы получить формальный статус в НАТО и имела бы право участвовать в министерских и других заседаниях.

Рифкинд также полагал, что данная мера поспособствовала бы «постепенному сближению и унификации (российской - прим.ред.) политики, доктрины и практики. Кроме того, НАТО мог бы продолжать расширяться без «злобы и возмездия» со стороны России.

На этой неделе Рифкинд также сделал заявление относительно рассекреченных документов и признал, что в итоге его инициатива не была воплощена в жизнь, но привела к созданию Совета Россия - НАТО.

Темы: Россия, Великобритания, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 22:35
Гость: НХ

Поставщик сырья не может быть независимым.
31.12.2019, 22:14
Гость: иван

а сейчас независима но продолжает отправлять солдат на защиту чужих интересов что изменилось
31.12.2019, 21:43
Гость: НХ

Для Худого и малообразованного: Это слова русского военного разведчика и геостратега, генерала Алексея Вандама накануне Первой мировой войны. Он понимал, зачем в эту войну втягивают Российскую империю. Но Россия была зависима и отправила своих солдат защищать чуждые ей интересы.
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