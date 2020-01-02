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Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

11:30 2.01.2020
Амстердам
Фото с сайта Pixabay.com
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С 1 января 2020 года Нидерланды официально отказались от названия "Голландия", пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. 

Наименование "Голландия" с этого момента официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды. Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды".

По мнению правительства страны, данная мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией. Кроме того, предполагается, что эта мера поможет перераспределить туристический поток, так как сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу — и эти города не справляются с наплывом туристов.

Отмечается, что реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что власти Амстердама планируют отказаться от использования термина "Квартал красных фонарей". Данное наименование полностью исчезнет с городских указателей и будет заменено на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города".

Считается, что после реформы, туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, так как такие популярные места, как Амстердам или парк Кекенхоф, город Лисс, уже успели пострадать от туристического ажиотажа.

Темы: Нидерланды
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Комментарии читателей
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02.01.2020, 15:15
Гость: Т.Е.

наркотики и проституция остались в голландии? Может и нам переименовать Россию, избавиться от многочисленных его "друзей"?
02.01.2020, 14:25
Гость: К тому же

Они просто пытаются "отмазаться" от коллониального прошлого.
И до настоящего остались заморские территории зависимые от
"голландских" Нидерландов
02.01.2020, 14:06
Гость: Не только

в России идиоты в правительстве.
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