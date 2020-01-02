11:30

С 1 января 2020 года Нидерланды официально отказались от названия "Голландия", пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Наименование "Голландия" с этого момента официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды. Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды".

По мнению правительства страны, данная мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией. Кроме того, предполагается, что эта мера поможет перераспределить туристический поток, так как сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу — и эти города не справляются с наплывом туристов.

Отмечается, что реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что власти Амстердама планируют отказаться от использования термина "Квартал красных фонарей". Данное наименование полностью исчезнет с городских указателей и будет заменено на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города".

Считается, что после реформы, туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, так как такие популярные места, как Амстердам или парк Кекенхоф, город Лисс, уже успели пострадать от туристического ажиотажа.