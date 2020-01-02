Эстония напомнила о территориальных претензиях к России

14:57

Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами. Об этом в новогоднем поздравлении заявил председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.

Он напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания договора. «После подписания Тартуского соглашения… была установлена эстонско-российская граница»,— сказал он. Председатель парламента добавил, что после восстановления независимости «все страны» признали Эстонию правопреемником государства 1918 года «во всех проявлениях, включая государственную границу». «Тартуский мирный договор действителен и все еще находится в реестре действующих международных договоров ООН»,— цитирует Пыллуааса «Коммерсант».

Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал это заявление. Он напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу и с ее стороны несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре. По словам Кнутова, нет никаких оснований для того, чтобы Россия признавала этот документ, поскольку требования Таллина противоречат не только итогам Второй мировой войны, но и всем последующим договорам между странами, пишет РИА Новости.

Тартуский мирный договор заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. По этому документу Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия получила эти территории после вхождения Эстонии в состав СССР. Эстония требует вернуть земли, а Россия считает, что Тартуский мирный договор утратил свою силу.