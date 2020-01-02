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Эстония напомнила о территориальных претензиях к России

14:57 2.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами. Об этом в новогоднем поздравлении заявил председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. 

Он напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания договора. «После подписания Тартуского соглашения… была установлена эстонско-российская граница»,— сказал он. Председатель парламента добавил, что после восстановления независимости «все страны» признали Эстонию правопреемником государства 1918 года «во всех проявлениях, включая государственную границу». «Тартуский мирный договор действителен и все еще находится в реестре действующих международных договоров ООН»,— цитирует Пыллуааса «Коммерсант».

Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал это заявление. Он напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу и с ее стороны несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре. По словам Кнутова, нет никаких оснований для того, чтобы Россия признавала этот документ, поскольку требования Таллина противоречат не только итогам Второй мировой войны, но и всем последующим договорам между странами, пишет РИА Новости.

Тартуский мирный договор заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. По этому документу Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия получила эти территории после вхождения Эстонии в состав СССР. Эстония требует вернуть земли, а Россия считает, что Тартуский мирный договор утратил свою силу.

Темы: Россия, Эстония, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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02.01.2020, 20:49
Гость: streamer

В этом вопросе международное право на стороне Эстонии, а сила - на стороне России. В случае изменения обстоятельств и потери Россией способности силовым образом удерживать эти территории, они немедленно отойдут Эстонии.
Правовая позиция Эстонии следующая:
По Тартускому соглашению между Советской Россией и Эстонией территории отошли Эстонии. СССР принял на себя обязательства по этому договору и соблюдал их до 1940-го года. 17 июня 1940 г. в Таллин вступили советские войска; одновременно на рейде встали корабли Балтийского флота и был высажен морской десант. Таким образом произошло неприкрытое военное вторжение с последующей аннексией. Дальнейшие изменения границы Эстонии происходили в условиях оккупации, и в соответствии с Гаагской и Женевской конвенциями, определяющими правовой статус оккупированных территорий, ничтожны в категориях международного права. После выхода из СССР сразу предъявила претензии на эти территории, а РФ объявила себя преемницей СССР по международным договорам последнего.
Это очень сильная международно-правовая позиция, и она поддерживается странами Запада, из постсоветских - всеми странами Балтии, Украиной и Грузией. А дальше - как карта ляжет. У слабой России этих территорий точно не будет.
02.01.2020, 20:20
Гость: нет этих вопросов

Судеты принадлежат Чехии и Польше, Силезия - в основном Польше, немного в Чехии и Германии, Штецен принадлежит Польше, Восточная Пруссия- России. По итогам Второй мировой войны. Это всеми в Европе признаваемые границы. Не в интересах РФ поднимать вопрос об их пересмотре.
02.01.2020, 20:04
Гость: А. В.

Современные т. н. "Эстония", "Латвия", "Литва" и "Польша" (Эстляндская, Лифляндская, Курляндская, Ковенская и часть Виленской губерний, а также Привислинский край) абсолютно нелегитимные геополитические образования.
Они обособились от Русского Государства вопреки логики 1-й мировой войны, которую выиграла Антанта, с решающей ролью в этой победе Российской Империи.
Русь в Версале союзники обокрали, легитимизировав временно-оккупационные структуры, созданные проигравшим (в конечном счёте!) войну Четверного Союза.
Как если бы после 2-й мировой войны сохранялась Локотская республика Бр. Каминского.
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P.S. Признания означенные временно-оккупированные структуры получили от полу-легитимного ВЦИКа, а не от Учредительного Собрания.
Вот и нужно нынче оное созвать и подтвердить или отвергнуть независимости всех (каждое индивидуально!) сепаратизировавшихся за последние 104 года (начиная с 1916-го, когда рейхсканцлером Теобальдом Гольвейг-Бетманом была провозглашена в Варшаве "независимая Регентская Польша") от Руси -- структур.
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