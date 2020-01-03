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СМИ узнали об отказе президента Польши посетить Израиль из-за Путина

16:34 3.01.2020
Фото со страницы Andrzej Duda в соцсети
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Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Израиле, пишет РИА Новости со ссылкой на одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

"Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января", — пишет газета.

По ее сведениям, одна из основных причин отказа Дуды от поездки заключается в том, что "главным гостем должен быть президент России Владимир Путин".

Еще одной проблемой газета называет то, что мероприятие в Иерусалиме организовано при участии главы израильского МИД Исраэля Каца, который в прошлом году позволил себе заявление о том, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".

Кроме того, отмечается, что в Польше рассматривают торжества в Израиле как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое пройдет в Освенциме 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста.
 

Темы: Польша, Взаимные исторические претензии России и Польши, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.01.2020, 00:41
Гость: Правда

Поляк Путину еврею не таварищ
04.01.2020, 00:19
Гость: Антисемит

на антисемите.
04.01.2020, 00:01
Гость: Хмы

Князь Вова тогдашний ЕБН?
Вот почему ВВП памятник князю открывал с Наиной и СоЛЖЕниценской вдовой.
(Живет Наина Иосифовна на территории более трех гектаров одна. Не считая трех домработниц, завхоза, кухарки, четырех охранников, врача, садовника и двух дворников. Вдова первого президента России получает пенсию в размере 195 тысяч рублей, однако ее трудовой стаж на это никак не повлиял - Наина Иосифовна трудилась в «Водоканалпроекте», где прослужила больше 25 лет и откуда в 55 ушла на пенсию.
Наине Ельциной - вдове первого президента России - сейчас 86 лет, она недавно была назначена в оргкомитет по проведению торжеств к 300-летию Екатеринбурга. Сейчас женщина живет в доме, оставленном супругом и получает пенсию, в сотни раз превышающую среднюю по стране, пишет «Экспресс-газета».)
СоЛЖЕницина тоже не бедствует и не бомжует.
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