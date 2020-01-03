СМИ узнали об отказе президента Польши посетить Израиль из-за Путина

16:34

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Израиле, пишет РИА Новости со ссылкой на одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

"Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января", — пишет газета.

По ее сведениям, одна из основных причин отказа Дуды от поездки заключается в том, что "главным гостем должен быть президент России Владимир Путин".

Еще одной проблемой газета называет то, что мероприятие в Иерусалиме организовано при участии главы израильского МИД Исраэля Каца, который в прошлом году позволил себе заявление о том, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".

Кроме того, отмечается, что в Польше рассматривают торжества в Израиле как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое пройдет в Освенциме 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста.

