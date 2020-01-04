Древние страсти — Иран и США

Эдуард Лимонов: «США вряд ли пойдут на военные разборки с Ираном. Но выйти из игры на Ближнем Востоке им национальная гордость не позволяет»

Нападение на посольство США в Багдаде. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Если не заглядывать в глубь Истории, то, на первый взгляд, короткая предыстория событий у посольства США в Багдаде выглядит так.

Соединённые Штаты нанесли серию ударов по базам шиитского движения «Хезболла» на территории Сирии и Ливана. После этого шииты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Ну и там случились попытки поджога и штурма. Теперь американцы вроде пришлют отряд в 750 человек — то ли карательный, то ли для охраны.

Но если заглянуть чуть глубже в Историю, то переворот в Иране в 1953 году, осуществлённый американской разведкой в содружестве с британской разведкой, когда было свергнуто законное правительство Мусадека и страной стала править фамилия Пехлеви, привёл в конце концов к общенациональному восстанию против Пехлеви в 1979 году и образованию Исламской Республики Иран.

Тогда же было захвачено американское посольство в Тегеране, и служащие посольства подверглись долговременным унижениям. Американцы помнят унижения, не забыли, пусть и прошли многие десятилетия.

А если заглянуть вообще на тысячелетия вглубь, то у Персии (так назывался Иран в старые времена) всегда были разногласия вначале с греческой, затем с европейской цивилизацией, и войнам между двумя непримиримыми врагами несть числа. Иран Западу так и не удалось согнуть и победить, в то время как ближневосточные государства вокруг Ирана, особенно арабские, стали союзниками американцев, прогнулись.

Иранцы гордо считают себя потоками прославленных железных ариев с пятитысячелетней историей и поддаваться каким-то там Соединённым Штатам с историей всего лишь менее чем 250 лет, сгибаться не намерены. А гордость наций — не последний фактор в их поведении. Наша Россия тоже гордая, ещё как!

Разумнее, чем приводить историческую справку, вернуться по-быстрому в современное нам время.

Запад пронюхал, что Иран создаёт ядерное оружие, уже давно. И сковал исламскую республику международными договорами, поставил её под наблюдение.

В сентябре 2019 года МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) обвинило Иран в «радикальном» отходе от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, то есть в несоблюдении многостороннего соглашения об иранской ядерной программе.

На самом деле, США ещё 8 мая 2018 года в одностороннем порядке вышли из СВПД, и Ирану ничего другого не оставалось, как проявить твёрдость характера и противостоять злой воле США.

Вот две цитаты, позволяющие судить об отношениях Ирана и Соединённых Штатов в настоящий момент.

Майк Помпео, госсекретарь США:

«США полны решимости помешать Ирану получить ядерное оружие и не позволить этому террористическому режиму расти и процветать. Они инвестируют в ракетные системы, которые им не положено иметь, они снова объявили о том, что собираются вести исследования и разработку систем ядерного вооружения. Эти вещи неприемлемы. Мы уже отказали Ирану в богатстве (санкции), мы отказали ему в ресурсах (блокада и эмбарго). Мы мешаем Тегерану проводить свои террористические кампании по всему миру... и это хорошо».

Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана:

«Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесён тяжёлый удар».

Чтобы особых сомнений решимость Ирана у противников Ирана не вызывала, были проведены манёвры флотов трёх держав. Четырёхдневные маневры были только что проведены флотами России, Ирана и Китая в водах Индийского океана вблизи входа в Оманский залив.

Совсем вблизи самого узкого места — Ормузского пролива, где пролегает маршрут идущих из Саудовской Аравии, Эмиратов, Кувейта, Ирака, Катара и Бахрейна танкеров с нефтью для всего мира. То есть учения имели своей целью послать весьма прозрачный намёк США и их союзникам: «Будете выпендриваться, заглушим Ормузский пролив и лишим планету вашей нефти».

И державы серьёзные, и Ормузский пролив узкий.

Вот такой там расклад.

И иранцы считаются фанатиками, и от русских Запад сам признаётся, не знает, чего ожидать, и Китай довольно огромный зверь, поэтому США вряд ли пойдут на военные разборки с Ираном. Моё мнение — что заведомо не пойдут.

Но выйти из игры на Ближнем Востоке им национальная гордость не позволяет. Поэтому бомбят базы «Хезболлы» и шиитов, не хотят уходить.

Ну вот вам последний эпизод вражды между США и Ираном. США прислали ответку на нападение на своё посольство в Багдаде. Крылатые ракеты настигли кортеж главы спецназа Корпуса стражей Исламской революции генерала Касима Сулеймани, направлявшийся в аэропорт Багдада. Генерал убит.