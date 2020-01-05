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Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

15:34 5.01.2020
Касем Сулеймани
Фото с сайта wikipedia.org
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Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета Безопасности", — заявил он.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая культурные объекты, если будут атакованы американцы.

Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.

Темы: Иран, США, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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05.01.2020, 23:19
Гость: blog2038,.

"Иран обратился в Совбез ООН" - Правильно делают, безопасней чем сбивать дроны и нападать на посольства.
05.01.2020, 22:55
Гость: о как!

Брехать-это украинская национальная национальная забава,ты спутал,хлопчик
05.01.2020, 22:47
Гость: Михаил

...и было слово..но не было страны. И кто ж ...Варшаву..вспомни...и холокост..не забывай...ты кто...Ты в себе разберись...твою страну..увы..Сталин..создал. при...к не копирую
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