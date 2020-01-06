Конгресс США хочет ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

09:57

Палата представителей конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа по Ирану, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Нэнси Пелоси.

По ее словам Палата планирует представить и проголосовать за принятие данной резолюции, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана.

Отмечается, что резолюция имеет схожие черты с той, что ранее внес на рассмотрение сената сенатор-демократ Тим Кейн, предложивший законодательно запретить Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

"Она (резолюция — ред.) вновь подтверждает давние надзорные обязанности конгресса, устанавливая, что если не последует дальнейшего решения конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", — добавила Пелоси.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, в ходе операции также погиб и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Трамп в ответ пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культурного наследия, если будут атакованы американцы.

Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.