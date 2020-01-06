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Конгресс США хочет ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

09:57 6.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Палата представителей конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа по Ирану, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Нэнси Пелоси.

По ее словам Палата планирует представить и проголосовать за принятие данной резолюции, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана. 

Отмечается, что резолюция имеет схожие черты с той, что ранее внес на рассмотрение сената сенатор-демократ Тим Кейн, предложивший законодательно запретить Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

"Она (резолюция — ред.) вновь подтверждает давние надзорные обязанности конгресса, устанавливая, что если не последует дальнейшего решения конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", — добавила Пелоси.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, в ходе операции также погиб и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Трамп в ответ пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культурного наследия, если будут атакованы американцы.

Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.

Темы: Дональд Трамп, Иран, США
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Комментарии читателей
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06.01.2020, 16:10
Гость: личный опыт

Что-то я не верю в такое соотношения носителей... учитывая, что Гагарина вывели в космос раньше, чем Шеппарда и на более высокую орбиту. И под прицелом средних ракет находилась Европа и пиндосские базы в ней.
Потом этого "заслуженного полковника ГРУ" Пеньковского сожгли в мартеновской печке, что бы остальные потенциальные пеньковские понимали, что есть такие тайны, которые даже шпионы не могут передавать хозяевам.
Возле США ведь находились подлодки с ядерными торпедами, так что ответка бы обязательно последовала. Туфту вы пишете.
На кого работаете, андрей некрасов?
06.01.2020, 15:37
Гость: andrei_nekrasov

Ситуация сильно напоминает 1962 . Тогда заслуженный полковник ГРУ передал Кеннеди все бумажки , касающиеся возможностей Хрущева . Против сотен американских боеголовок у нас стояли две - на Байконуре и три в Плисетске . Саму Америку достать мы могли только при удачном стечении обстоятельств и то в одной или двух точках . На Байконуре еще не убрали до конца результаты взрыва Р-16 , где вместе с ротой молодых ребят сгорел маршал Неделин . Надежность была главной проблемой . Военные требовали расправиться с русскими раз и навсегда . Фактически Америке ничто не угрожало . Европа , конечно , была козлом отпущения . Но кто то же должен был рискнуть . Кеннеди задал военным только один вопрос - Вы можете гарантировать , что ни одна боеголовка не долетит до нас . На этом все дебаты закончились . Недавняя история с Папой Кимом показала , что в стратегии дяди Сэма ничего не изменилось . Со временем , понятно , для каждого владельца ЯО найдется случай , когда удасться подставить ему ножку , но лезть напролом не время . По поводу противоракет был момент , когда Хрущев провозгласил , что он может теперь сбить муху . На деле это означало , что ему Челомей подарил ракету , способную вытащить на пару сотен километров пару мегатонн , чтобы смести все в округе
06.01.2020, 14:45
Гость: личный опыт

Приплыли, что называется ... мистика в ход пошла.
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