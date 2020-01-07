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Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы с 2021 года

22:37 7.01.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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 С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону.

Подобные изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований, сообщает РИА Новости.

Авторизация в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS) будет обязательной для всех, кто намерен посетить страны Шенгенской зоны. Ее стоимость составит семь евро для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Для остальных процедура будет бесплатной.

Для авторизации также необходимо будет заполнить онлайн-анкету не позднее, чем за 96 часов до вылета, подчеркивает издание.
Помимо украинцев, нововведение также коснется канадцев и британцев, отмечается в статье.

Сейчас для граждан Украины, посещающих Евросоюз, в течение 90 суток действует безвизовый режим при предъявлении биометрического паспорта. 

Темы: Европа, Украина, Погранично-визовые вопросы за рубежом
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Комментарии читателей
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08.01.2020, 08:45
Гость: Брюссель

Вы не переживайте. Это элементарная операция. В течение 10 минут заполняете в интернете формуляр с элементарными вопросами. Никаких дополнительных бумаг не нужно. Переводите там же 7 евро. Разрешение приходит, как правило, меньше чем через день. Максимальный срок обработки, однако, 4 дня. И это разрешение действует 3 года. Это значит, сколько бы гражданин США, Украины, Канады ни въезжал бы в Шенгенскую зону, в интернете он только в первый проходит процедуру. Мы так получаем разрешение в США и Канаду уже давно. Это проще простого.
08.01.2020, 08:15
Гость: Alex203

Они и цены на визы поставят как британцам и канадцам. Реально нормалек.
08.01.2020, 06:47
Гость: из киева

Вместе с британцами и канадцами? Тогда нормалек!
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