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Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

10:10 7.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Польша на законодательном уровне планирует запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидава-Блоньски.

По ее словам, законопроект о "пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу" планируется представить на следующем заседании польского парламента.

Отмечается, что сейчас комитет сейма по внешней политике работает над соответствующим документом, работа над ним должна завершиться в среду.

В Польше недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей". В конце декабря российский лидер рассказал, что польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и обещал за это поставить памятник Гитлеру в Варшаве.

После этих слов Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева. По словам дипломата, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа с директором восточного департамента.

Позицию главы государства поддержали многие политики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.

Темы: Польша, Взаимные исторические претензии России и Польши
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Комментарии читателей
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07.01.2020, 17:17
Гость: а англичане и США во главе с поляками.

Откуда же тогда взялся Варшавский договор?!
07.01.2020, 17:09
Гость: Alex202

Второй Абрамс не пойдет, у танкиста грипп. А третий никогда не догонит первый - у первого танкиста мама русская.
07.01.2020, 17:07
Гость: Alex203

Польская история, глобус Украины ... они ещё начнут войну за то - кто выкопал Черное море.
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