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Протестующие захватили администрацию президента Абхазии

17:26 9.01.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Митингующие в Абхазии захватили здание президента республики, передает Sputnik. Митинг у здания администрации начался 9 января.

Протестующие проникли внутрь через разбитое окно, они требовали признать недействительными прошедшие в прошлом году выборы президента.

Активисты не покинут здание президентской администрации, пока Рауль Хаджимба не уйдет в отставку, заявил лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния. Партия "Айтайра" также призвала Хаджимбу сложить полномочия, чтобы политический кризис не усугубился.

В администрации президента Абхазии прокомментировали сегодняшний штурм здания. "Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - процитировал представителя властей "Интерфакс".

Вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в события, заявил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. "Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа", - привело слова Кишмарии издание.

Темы: Абхазия
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 23:32
Гость: трек

Армия предназначена для отражения агрессии, направленной против страны, а приказы власти должны быть исключительно в целях выполнения именно этого предназначения. А не для прикрытия своих жоп и хотелок. В этом и просматривается разница между Абхазией и Россией.
09.01.2020, 23:21
Гость: Патрон

Законная власть - это народ. Только народ - источник власти. Даже если народ говорит президенту "умри", то это закон. Конституцию почитай, одиннадцатирублёвый ты наш.
09.01.2020, 23:05
Гость: Европеец

Абхазию примем в НАТО !
Все комментарии (9)
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