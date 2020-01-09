Протестующие захватили администрацию президента Абхазии

17:26

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Митингующие в Абхазии захватили здание президента республики, передает Sputnik. Митинг у здания администрации начался 9 января.

Протестующие проникли внутрь через разбитое окно, они требовали признать недействительными прошедшие в прошлом году выборы президента.

Активисты не покинут здание президентской администрации, пока Рауль Хаджимба не уйдет в отставку, заявил лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния. Партия "Айтайра" также призвала Хаджимбу сложить полномочия, чтобы политический кризис не усугубился.

В администрации президента Абхазии прокомментировали сегодняшний штурм здания. "Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - процитировал представителя властей "Интерфакс".

Вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в события, заявил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. "Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа", - привело слова Кишмарии издание.