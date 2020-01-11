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Система ПВО Ирана приняла украинский самолёт за крылатую ракету

15:11 11.01.2020
Амир Али Хаджизаде. Фото с сайта m.minval.az
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing 737, заявил командующий военно-космическими силами (ВКС) КСИР Амир Али Хаджизаде. Лайнер «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, погибли 176 человек. Иран утверждал, что самолет упал из-за технических неполадок, но в итоге признал, что Boeing был по ошибке сбит иранскими военными.

Амир Али Хаджизаде рассказал на пресс-коференции, что система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету. По словам командующего ВКС КСИР, он «захотел умереть», узнав о том, что ошибочно был сбит пассажирский лайнер. «Мы берем на себя полную ответственность, и какое бы решение ни приняли власти, мы привержены его выполнению»,— приводит слова Хаджизаде «Коммерсант».

Как пояснил Амир Али Хаджизаде, в день, когда произошла авиакатастрофа, иранская система противовоздушной обороны «была в состоянии максимальной готовности» из-за угроз США нанести авиаудар по Ирану. По словам командующего ВКС КСИР, больше недели ситуация в Ближневосточном регионе «была накалена», и к 8 января иранские военные фактически были «готовы к войне».

Оператор иранской системы ПВО засек украинский самолет, находившийся на расстоянии 19 км, и у него было 10 секунд на то, чтобы решить, что делать, пояснил господин Хаджизаде. Он уточнил, что с оператором была нарушена связь, из-за чего тому пришлось принимать решение самостоятельно. «Он сделал неправильный выбор»,— констатировал Амир Али Хаджизаде.

Темы: Иран, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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11.01.2020, 20:40
Гость: blog2038,.

Союзу граждан США.
11.01.2020, 20:00
Гость: Гость

Если вы начали войну с врагом, который намного сильнее и коварнее вас, то вы не можете позволить себе ошибиться, потому что ваша ошибка смерти подобна. Знаете, почему со мной никто не может справиться, хотя я с виду такое себе "чмо". Да потому что я "вижу все их карты". В смысле я "считываю" нужную мне информацию, и уже действую в зависимости от обстоятельств. Нельзя скрыть, потому что все наши мысли, слова и действия "записываются", как на видеокассету, а я просто "просматриваю" нужный мне сюжет. То что это была обычная провокация янки, как это было в прошлый раз на Донбассе - это даже коню понятно. Вопрос в другом - почему, зная даже, что янки ответят, вы не смогли этого предугадать. А если не смогли, значит не стоит даже начинать эту войну. Потому что это не ваш уровень. А вот насчет Зеленского даже я в шоке. Это же надо - послать на убой почти 200 человек, а самому в это время просто греть задницу на пляже. И видите, ему даже не захотелось умереть...
11.01.2020, 19:36
Гость: Гном

Ирану просто необходимо ядерное оружие, вот тогда всем будет по настоящему хорошо...
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