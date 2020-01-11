Система ПВО Ирана приняла украинский самолёт за крылатую ракету

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing 737, заявил командующий военно-космическими силами (ВКС) КСИР Амир Али Хаджизаде. Лайнер «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, погибли 176 человек. Иран утверждал, что самолет упал из-за технических неполадок, но в итоге признал, что Boeing был по ошибке сбит иранскими военными.

Амир Али Хаджизаде рассказал на пресс-коференции, что система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету. По словам командующего ВКС КСИР, он «захотел умереть», узнав о том, что ошибочно был сбит пассажирский лайнер. «Мы берем на себя полную ответственность, и какое бы решение ни приняли власти, мы привержены его выполнению»,— приводит слова Хаджизаде «Коммерсант».

Как пояснил Амир Али Хаджизаде, в день, когда произошла авиакатастрофа, иранская система противовоздушной обороны «была в состоянии максимальной готовности» из-за угроз США нанести авиаудар по Ирану. По словам командующего ВКС КСИР, больше недели ситуация в Ближневосточном регионе «была накалена», и к 8 января иранские военные фактически были «готовы к войне».

Оператор иранской системы ПВО засек украинский самолет, находившийся на расстоянии 19 км, и у него было 10 секунд на то, чтобы решить, что делать, пояснил господин Хаджизаде. Он уточнил, что с оператором была нарушена связь, из-за чего тому пришлось принимать решение самостоятельно. «Он сделал неправильный выбор»,— констатировал Амир Али Хаджизаде.