Посла Британии в Иране задержали на акции протеста

12:09

Иранские правоохранительные органы задержали на несколько часов посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за его участия в акции протеста в Тегеране, сообщает ТАСС.

Группа студентов в субботу собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737. Макэйр пытался руководить действиями толпы из расположенного возле университета магазина.

В субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек.

11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной.