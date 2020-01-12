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Посла Британии в Иране задержали на акции протеста

12:09 12.01.2020
Стоп-кадр из видео
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Иранские правоохранительные органы задержали на несколько часов  посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за его участия в акции протеста в Тегеране, сообщает ТАСС.

Группа студентов в субботу собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737. Макэйр пытался руководить действиями толпы из расположенного возле университета магазина. 

В субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек.

11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной. 

Темы: Иран, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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12.01.2020, 13:29
Гость: Алексей

Может он ещё и печеньки раздавал :)

Вообще двуличие запада шокирует.

Везде кроме как на западе, студенты могут свергать власть, ибо она не демократическая.
Можно закидывать гос учреждения молотовками, и полицию.

А в самих США только за не законное сборище или протест без пермита подлежит аресту, и если окажешь сопротивление, так застрелят без раздумий.

В Англии теже самые порядки, можно туда только деньги везти, и сидеть тихо. Как нашим олигархам.

Ситуация с Ираном уже просто смотрится как очередной Голливудский фильм который похож один на другой. А в конце Трамп объявит победу..
12.01.2020, 13:15
Гость: Алексей

Ооо! И сразу подготовка майдана.
Молодцы англосаксы вот так отстаивают свои интересы. Деньги Ирана и золото поделят 50 на 50

а мы поссорились украинцы и россияне, верней посорили дураков кто не видит очевидного наверно или не понимает.

Запад вцепился в них потому что там собрано большое колличество денег и золота.

Будет как с золотом Садама и Каддафи, кто вывез куда-то и экспонаты из багдадского музея, часть которых продавалась в Израиле и Лондоне потом.

Его задержали, сейчас скажут что уже заложник. А к концу той недели начнут тамагавками закидывать.
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