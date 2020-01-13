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НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»

18:32 13.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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НАТО в этом году собирается отреагировать на размещение российских комплексов с новой ракетой 9M729 (по классификации НАТО — SSC-8). Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает немецкий телеканал n-tv.

«Что касается российской системы SSC-8 (так НАТО классифицирует 9М729 — прим. ред.), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — сказал глава НАТО.

Столтенберг также отметил, что министры обороны стран, которые входят в НАТО, уже согласовали все меры. Разработку ракеты, которая стала причиной спора, он назвал частью стратегии России. Генсек альянса заявил, что она заключается в усиленном инвестировании в современные возможности — в том числе в современное ядерное оружие.

В США И НАТО уверены, что созданная Россией 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Америка утверждает, что дальность этой ракеты превышает 500 километров. Именно это послужило поводом для выхода Вашингтона из соглашения.

В России подозрения США неоднократно опровергали. Москва уверена, что все претензии Америки являются поводом для выхода из ДРСМД, а также стремлением США разместить свои ракеты средней дальности рядом с Китаем.

Темы: Отношения России и НАТО, Ракеты, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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14.01.2020, 00:32
Гость: ABCD

Не понятно, в США есть "Томагавк" с дальностью от 1500 до 2500км, а 9М729 на 500км сделана (хотя вероятно может и до 3500км лететь) но почему "Томагавк" не нарушает договор а 9М729 нарушает?
Пусковые установки ПРО в Польше и Румынии сделаны так, что в их шахты можно загрузить модуль с пятью "томагавками", причём скрытно. По диаметру и глубине эти шахты сделаны так, что бы соответствовали вставке модулю которая вставляется в шахты вместо списанных "минетменов" в АПЛ США.
13.01.2020, 22:42
Гость: Наклепать можно

незалежных клоунов, а ракеты изготавливают суперкадры!
13.01.2020, 22:37
Гость: Домофону

Отправь Пороха в Бендеры, иначе Кремль включит переднюю!
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