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Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

16:49 14.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

«В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — пояснил вице-премьер.

Партнеры из России «пока не хотят двигаться по размеру этой премии», отметил Крутой. Белоруссия продолжает переговорный процесс, свои предложения Минск разослал всем компаниям.

«Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта)», — обратил внимание первый вице-премьер.

Минск изучает схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты, переговоры ведутся в ежедневном режиме. Речь идет о Польше, Украине, странах Балтии, Казахстане и Азербайджане, добавил он.

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику.

Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что с 1 января российская монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии. Транзитом топливо идет через страну без ограничений. 4 января белорусский государственный концерн «Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России. Покупка была произведена по цене, исключающей премию поставщикам.

Темы: Россия, Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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14.01.2020, 21:47
Гость: ant1949

Судя по тому, как нервозно ведут себя наши белорусские братья, они поставлены Путиным перед выбором, как витязь на распутьи.
У них "богатый" выбор: на восток-с Россией, на Запад-це Европа с Польшей и Америкой в придачу.
Времена суровые. Для России липовые союзники не нужны. Надо договариваться на берегу о ВЗАИМНЫХ обязательствах и ответственности за их нарушение.
Друзья познаются в беде. Россия не бросла на произвол судьбы Белоруссию ни в 90-е, при ЕБН, ни в 21 веке-при Путине.
Судя по всему не собирается бросать и в будущем, при условии взаимности и не продажности. Другого не дано.
Обжегшись на братской Украине, Россия решила подуть на союзную Белоруссию.
Батьке следует хорошенько остыть, не горячиться и проявить государственную мудрость при выборе на РАСПУТЬЕ.
14.01.2020, 21:42
Гость: anton

Вам дружеская Венесуэла и С корея
14.01.2020, 21:41
Гость: Я

Оно то до, но... уж громко сказано. Какие будут ваши доказательства?
Здесь глаголят, что нефть и газ почти задаром отдаем. Вот положа руку на сердце, углеводороды Беларуси разве за бесценок отдаем? Так ведь же нет. Имеем ли прибыль от продажи углеводородов Беларуси7 Имеем. Рентабельны ли поставки углеводородов Беларуси? Рентабельны однозначно. Если были бы нерентабельны, то вся эта добывающая промышленность России разорилась бы. Ибо поставки углеводородов субъектам хозяйствования в России ведется по ценам ниже белорусских.
Так что правильнее говорить об упущенной выгоде, а не о кормлении соседа. Оно и понятно: вам хочется более денюжек поиметь с соседа. Так тогда и говорите это напрямую. И нечего глаголить об интеграции, едином экономическом пространстве, единой валюте и союзном государстве.
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