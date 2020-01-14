Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

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Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

«В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — пояснил вице-премьер.

Партнеры из России «пока не хотят двигаться по размеру этой премии», отметил Крутой. Белоруссия продолжает переговорный процесс, свои предложения Минск разослал всем компаниям.

«Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта)», — обратил внимание первый вице-премьер.

Минск изучает схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты, переговоры ведутся в ежедневном режиме. Речь идет о Польше, Украине, странах Балтии, Казахстане и Азербайджане, добавил он.

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику.

Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что с 1 января российская монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии. Транзитом топливо идет через страну без ограничений. 4 января белорусский государственный концерн «Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России. Покупка была произведена по цене, исключающей премию поставщикам.