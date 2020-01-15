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Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов»

11:44 15.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Правительство Мальты опубликовало список лиц, которые приобрели гражданство республики в 2018 году. В числе обладателей «золотых паспортов» оказались более десяти человек с именами известных российских бизнесменов и экс-политиков.

В документе указаны полные тезки представителей российской бизнес-элиты: владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова, экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, сообщает РБК. Среди тех, кто обзавелся гражданством Мальты, также указаны полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета отделения «Единой России» в Калининградской области Юрия Находкина и членов совета директоров «Сити Инвест банка» — Леонида Шоршера и Сергея Камзина.

В документе также присутствует имя владельца компании «Май», экс-депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Лисиненко и его супруги — в беседе с РБК он подтвердил, что семья получила гражданство Мальты, чтобы развивать бизнес. Другие упомянутые в материале лица пока не комментировали опубликованную информацию.

Программа «Гражданство в обмен на инвестиции» действует на Мальте с 2013 года. Для получения паспорта не нужно проживать на территории острова, но необходимо внести 650 тысяч евро в национальный инвестфонд, вложить еще 150 тысяч в мальтийскую экономику и купить недвижимость в стране.

В начале 2018 года стало известно, что среди россиян, получивших такой «золотой паспорт» — основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож. Представители компании объяснили, что мальтийский паспорт облегчает его заграничные командировки: с ним он может свободно перемещаться по странам Евросоюза.

Темы: Мальта, Бизнес и предпринимательство в мире, Бизнес и предпринимательство в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.01.2020, 19:00
Гость: Фёдор

Молодцы всё правильно делают, закон не нарушают,а у кого бабок нет слушайте путинские байки о свелом будущем и заткнитесь.
15.01.2020, 15:47
Гость: ye

ну и почему представители оккупационной власти не могут иметь гражданство оккупирующих стран?
15.01.2020, 15:41
Гость: Гриф Рифтс

единая и здесь наследила.
Все комментарии (7)
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