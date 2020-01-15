Австралии потребуется не менее века для восстановления после пожаров

11:18

Австралии потребуется порядка 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени прошлого года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что по данным пожарной службы, именно столько времени уйдет на то, чтобы вернуть Австралию в то состояние, в котором страна была до пожаров.

По мнению экспертов NASA, шлейф дыма от пожаров "совершит по меньшей один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире". Ранее сообщалось, что следы дыма от пожаров в Австралии были замечены в Южной Америке. К 8 января текущего года шлейф дыма "наполовину обогнул земной шар".

Кроме того, эксперты отметили существенное изменение цвета неба в Новой Зеландии, что является признаком серьезных проблем с качеством воздуха. Также накануне сообщалось, что качество воздуха в Мельбурне значительно ухудшилось из-за изменения направления ветра, который принес смог с востока страны.

Ожидается, что более прохладные погодные условия и прогнозируемые дожди помогут бороться с пожарами.

На данный момент на востоке Австралии все еще активны более 100 очагов пожаров.

На текущий момент, согласно данным Всемирного фонда дикой природы, австралийские лесные пожары уничтожили треть популяции коал. Отмечается, что среда обитания 13 видов животных либо уничтожена, либо ей нанесен серьезный ущерб. На данных территориях обитали три вида животных, находящихся под угрозой исчезновения: яркая ложная жаба, птица-медонос и западный наземный попугай.

Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 28 человек и разрушены более двух тысяч домохозяйств. В последние несколько недель пожары значительно усилились.

Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса в Австралии. Большинство пожаров бушует на территории Нового Южного Уэльса и Виктории.

К борьбе с огнем присоединились спасатели из разных стран мира, в частности из США и Канады.