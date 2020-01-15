США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск

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США заявили, что сократят военную помощь Ираку в случае, если страна примет решение о выводе американских войск, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, в случае вывода американских войск из Ирака, администрация Дональда Трампа планирует сократить военную помощь на 250 миллионов долларов. Отмечается, что это именно та сумма, которая ранее была одобрена конгрессом.

Также администрация Белого дома рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

После убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск. Позднее было распространено письмо командующего силами США в Ираке, где говорилось о подготовке к выводу, однако в Пентагоне заявили, что письмо было лишь "черновиком". Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американцев нет планов покидать Ирак.