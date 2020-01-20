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После пожаров на Австралию обрушился град размером с мяч для гольфа

20:54 20.01.2020
Стоп-кадр из видео в Twitter
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После бушевавших в Австралии пожаров, на юго-восток страны обрушился сильный град размером с мяч для гольфа. В настоящее время известно о нескольких пострадавших. Также повреждены здания, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения.

Некоторые штаты континента захвачены мощным штормом (экстренные службы зафиксировали свыше 1200 обращений за помощью), вызвавшим ураганный ветер (94-107 км/час) и песчаную бурю, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

Ранее Австралия была охвачена пожарами, очаги которых преимущественно также были расположены на юго-востоке. Официальные лица страны заявили, что сезон лесных пожаров будет продолжаться на континенте еще несколько месяцев.

Темы: Австралия, Изменение климата и последствия этих изменений, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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21.01.2020, 07:31
Гость: Боги наших

дохристосовских предков покинули места,где до времени скрываются от своих православных гонителей,и мстят подлой стране,присоединившейся к стае псов,лающих на нас (имея вполне существенную на то причину:мы сами тыкаем палкой в сторону стаи).Чем мы задеваем Австралию,что она постоянно пытается нам нагадить?Новичок мы там не применяли,хакеры наши в выборы у них не вмешивались,ПРО наше выстраивается на против них,Крым никогда не был австралийским,как и Осетия,Абхазия,Донбасс,Сирия,Сахалин,Курилы,Северный полюс,наши спортсмены под допингом отнимали медали на у них,наши оккупационные войска после 45 года не стояли у них 60 лет,так что не было у них своего 68 года и венгерской резни,мы веками не делим лавры более подлой нации как с Польшей и даже не отхватывали необозримые просторы от Тихого до Байкала как у Китая....И чего им,сволочам,надо от нас?Может надо им принять поправки в конституцию?
20.01.2020, 23:36
Гость: Олег

Кара небесная на головы англосаксам.
20.01.2020, 23:25
Гость: Как понимать этот сигнал?

Весь 2019 год Господь намекал людям по всему глобусу жуткими катаклизмами невероятной силы (наводнения, ураганы, пожары и т.д.), что ОН недоволен поведением человечества, активно разрушающим создаваемую ИМ миллиарды лет планету Земля, населённую биологическим разумом.
Люди заметили, что происходит что-то необычное, но намёк не поняли.
Тогда ТВОРЕЦ изменил способ подачи знаков людям, начав действовать избирательно - одним пожары и наводнения, а другим необычно тёплую погоду.
Эти знаки требуют осмысления...
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