После пожаров на Австралию обрушился град размером с мяч для гольфа

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После бушевавших в Австралии пожаров, на юго-восток страны обрушился сильный град размером с мяч для гольфа. В настоящее время известно о нескольких пострадавших. Также повреждены здания, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения.

Некоторые штаты континента захвачены мощным штормом (экстренные службы зафиксировали свыше 1200 обращений за помощью), вызвавшим ураганный ветер (94-107 км/час) и песчаную бурю, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

Ранее Австралия была охвачена пожарами, очаги которых преимущественно также были расположены на юго-востоке. Официальные лица страны заявили, что сезон лесных пожаров будет продолжаться на континенте еще несколько месяцев.