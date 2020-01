После пожаров на Австралию обрушился град размером с мяч для гольфа

После бушевавших в Австралии пожаров, на юго-восток страны обрушился сильный град размером с мяч для гольфа. В настоящее время известно о нескольких пострадавших. Также повреждены здания, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения.

Некоторые штаты континента захвачены мощным штормом (экстренные службы зафиксировали свыше 1200 обращений за помощью), вызвавшим ураганный ветер (94-107 км/час) и песчаную бурю, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

Ранее Австралия была охвачена пожарами, очаги которых преимущественно также были расположены на юго-востоке. Официальные лица страны заявили, что сезон лесных пожаров будет продолжаться на континенте еще несколько месяцев.

A wild hail storm has lashed Canberra. Video from Parliament House shows hail pilled-up alongside windows and walls. https://t.co/RXAKj1rjuQ #7NEWS pic.twitter.com/aws4IlXAPk

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 20 января 2020 г.