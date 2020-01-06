Пожары в Австралии приняли масштаб планетарной катастрофы

23:45

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили.



Стоп-кадр из видео в YouTube

В некоторых местах дым настолько густой, что тушить огонь с воздуха стало невозможно. Власти направляют в пострадавшие районы корабли ВМС и авиацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные чилийской службы MeteoChile.

В штате Новый Южный Уэльс зарегистрировано 136 очагов возгорания (69 из них нелокализованны). В пожарах уже погибло 25 человек.

На тушение брошено свыше 2500 пожарных и сотни единиц спецтехники, среди которой 90 тяжелых самолётов.

По информации в Сети, в пожарах в Австралии уже погибло примерно полмиллиарда животных, выгорело 14,5 млн гектаров земли, уничтожено около 2000 жилых домов и порядка 3000 административных и хозяйственных построек. Также сообщается о гибели 30% коал.

На восстановление после пожаров власти страны планируют выделить порядка $1,4 млрд.