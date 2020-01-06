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Пожары в Австралии приняли масштаб планетарной катастрофы

23:45 6.01.2020

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили. 


Стоп-кадр из видео в YouTube

В некоторых местах дым настолько густой, что тушить огонь с воздуха стало невозможно. Власти направляют в пострадавшие районы корабли ВМС и авиацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные чилийской службы MeteoChile.

В штате Новый Южный Уэльс зарегистрировано 136 очагов возгорания (69 из них нелокализованны). В пожарах уже погибло 25 человек.

На тушение брошено свыше 2500 пожарных и сотни единиц спецтехники, среди которой 90 тяжелых самолётов. 

По информации в Сети, в пожарах в Австралии уже погибло примерно полмиллиарда животных, выгорело 14,5 млн гектаров земли, уничтожено около 2000 жилых домов и порядка 3000 административных и хозяйственных построек. Также сообщается о гибели 30% коал.

На восстановление после пожаров власти страны планируют выделить порядка $1,4 млрд.

Темы: Австралия, Лесные пожары в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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07.01.2020, 10:12
Гость: Виктор

Ну, что могут сделать 2500 пожарных на горящем континенте площадью в 7,7 млн кв километров?!? Осенью полыхала Индонезия, тушили пожары 14 тыс пожарных, но пока не пошли тропические дожди, люди были бессильны в борьбе с огнем.
07.01.2020, 10:09
Гость: Виктор

Во как... Ежегодно горят леса в США, Канаде, Австралии, Бразилии, Индонезии, в мелких странах ЕС, но деревенские, почему-то, знают только о пожарах в Сибири? Не беспокойтесь, в России ежегодно высаживаются десятки миллионов саженцев молодых деревьев и потери от пожаров и вырубки леса, компенсируются с лихвой. И вы ничего не знаете о том, что вырублены все леса в ваших Карпатах, а Зеленский начал продавать украинские пахотные земли богатым иностранцам?
07.01.2020, 10:07
Гость: Правильно говорите...

Однако, требуется взглянуть повнимательнее.
На всей территории России установилась аномально теплая погода:
...
И.о.главы Гидрометеоцентра Р.Вильфанд:
"..на европейской территории России температура воздуха на шесть-восемь градусов выше температурной нормы, а на азиатской части России температура выше нормы на 8−20 градусов... наиболее сильные аномалии — в Красноярском крае и Якутии. К примеру, в Якутии температура воздуха на 20 градусов выше многолетних значений."
---
Не правда ли странно:
-Австралия почти уничтожена
-Над всей Россией безоблачное небо?
Не есть ли это ЗНАК СВЫШЕ?
---
Весь прошлый год ЗНАК был в виде жутких катаклизмов по всему миру.
Люди намёк не поняли...
Теперь ЗНАК стал ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ:
-на примере Австралии демонстрируется: "Люди, если не прекратите уничтожать окружающую Природу, то всю планету ждёт судьба Австралии!"
-отношение к России противоположное, похоже, надежд на Запад уже нет, а Россия рассматривается как СПАСИТЕЛЬ планеты от уничтожения.
Если это так, то ЗНАК хорошо бы украсить, например, появлением в небе облачка в виде, например, сердечка или птички, который произвёл бы более сильное впечатление, чем "утопление Венеции".
Так что думаем и наблюдаем...
Всех с 2020!
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