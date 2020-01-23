Китай прекратил любое транспортное сообщение с городом Ухань

10:12

Власти китайского города Ухань, ставшего центром эпидемии, вызванной новым типом коронавируса, приняли решение об изоляции города.

Как пишет агентство Bloomberg, с 10:00 по местному времени (05:00 по Москве) прекращено любое транспортное сообщение с городом. Местный аэропорт закрывается для вылетов, прерывается железнодорожное сообщение, не будет работать городской общественный транспорт.

На сегодняшний день от инфекции, вызванной новым типом коронавируса уже скончались 17 человек. Количество зараженных превысило 500 человек.

Вирус также был обнаружен в других городах Китая, в Южной Корее, США. 22 января в России были госпитализированы двое граждан, прибывших из Китая, с подозрением на новый коронавирус.

Как сообщил ранее зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

"Существует возможность мутации вируса и его дальнейшего распространения", - сказал он, отметив, что пока выявлен респираторной путь попадания вируса в организм человека.

Ли Бинь призвал население страны и иностранцев воздерживаться от посещения города Ухань (провинция Хубэй) даже в дни "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, когда по традиции все больше семьи собираются вместе.

Руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником появления коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке.