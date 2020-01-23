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Китай прекратил любое транспортное сообщение с городом Ухань

10:12 23.01.2020
Коронавирус
Скриншот с YouTube
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Власти китайского города Ухань, ставшего центром эпидемии, вызванной новым типом коронавируса, приняли решение об изоляции города.

Как пишет агентство Bloomberg, с 10:00 по местному времени (05:00 по Москве) прекращено любое транспортное сообщение с городом. Местный аэропорт закрывается для вылетов, прерывается железнодорожное сообщение, не будет работать городской общественный транспорт.

На сегодняшний день от инфекции, вызванной новым типом коронавируса уже скончались 17 человек. Количество зараженных превысило 500 человек.

Вирус также был обнаружен в других городах Китая, в Южной Корее, США. 22 января в России были госпитализированы двое граждан, прибывших из Китая, с подозрением на новый коронавирус. 

Как сообщил ранее зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

"Существует возможность мутации вируса и его дальнейшего распространения", - сказал он, отметив, что пока выявлен респираторной путь попадания вируса в организм человека.

Ли Бинь призвал население страны и иностранцев воздерживаться от посещения города Ухань (провинция Хубэй) даже в дни "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, когда по традиции все больше семьи собираются вместе.

Руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником появления коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке.

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 16:24
Гость: Время Ч.

Не, грабить.
23.01.2020, 15:58
Гость: Чекист

Вспышка заболевания в Китае вызванная новым коронавирусом не случайная. Следы ведут в Штаты к их биолабораториям, где он и был искусственно создан, а затем занесен в Китай. Это применение биологического оружия. А до этого были птичий и свиной грипп также искусственного происхождения, но не такие мощные, видимо опробовали разные варианты. Американские биологи пару лет назад раскопали могилы умерших от испанки на Аляске чтобы взять образцы и выделить убийственный вирус сохранившейся в вечной мерзлоте и проводить с ним опыты. По всей видимости их работа увенчалась успехом, они на его основе создали новый смертельный коронавирус. А в дополнение к вирусу еще и мировая война начнется как это уже и было 100 лет назад.
23.01.2020, 14:43
Гость: Хе хе...

Так начинаются фильмы про зомби-апокалипсис.
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