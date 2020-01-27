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Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

23:22 27.01.2020
Фото с сайта ze2019.com
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В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста»,— сказал он в ходе брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Сегодня всем демократический государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году,— цитирует украинского президента «Коммерсант».— Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий».

В ходе своего выступления Зеленский остановился на двусторонних отношениях с Варшавой, затем поблагодарил Польшу за «поддержку территориальной целостности Украины» и «активную позицию в санкционном давлении на Россию». А потом перешел к «исторической» части выступления.

В Польше в эти дни проходят празднования 75-летия со дня освобождения советскими войсками лагеря смерти «Аушвиц–Биркенау». Однако в пятиминутной речи президент не упомянул ни СССР, ни советское прошлое Украины, ни вообще прилагательное «советский». Говорить о подвиге и жертвах украинского народа он предпочел отдельно: вспомнил про героические деяния уроженцев Украины и 9 млн украинцев (военных и гражданских), погибших во Вторую мировую. 

Темы: Владимир Зеленский, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 03:35
Гость: Влад 33

Я считаю, что ВОВ началась с Австрии и грабежа Чехословакии, с гораздо более раннего пакта, договора, контракта ( как хотите называйте), той самой Польши, которая обрела государственность в начале 20 века...
Нюрнбергский процесс - это не пафос, не клоунада, а незабываемое действо - Расплата, за все то зло что принёс или мог бы принести ( для наивных!)- фашизм! И поделом! Сейчас ( кому-то их цели все ещё не ясны?) тявкание этих заморышей не может не заметить лишь очень заинтересованные (?) лица, поэтому, представителям Данных стран, легче обвинить кого-то первым, дабы кто-то ( они думают - «Не дай то Бог!») если кто-то начнёт рассказывать что-то неприятное и о них!..((. Так и случилось. «Нашла коса на камень», что вывели уже из себя -ВВП, который пообещал всему миру освятить «кристально чистую» историю именно тех стран, которые и идут в авангарде с «тачкой дерьма « и понравившейся многим плакатом в этой тачке :-«На Россию!».. ( сколько стран Сталин, Рузвельт и Черчиль победили? - Все страны Европы, .., да, те самые, что молча поддакивают ( или попискивая?) таким как Польша и УПА..((
Зеленский - вы не правы! Вам поза «страуса ( от недоноска - Ющенко?) досталась?.. Стыдно, что вот так, оказывается можно и Родину продать ( за пять копеек!) и при этом -Живым вернуться из Польши..
- Вы, господин Зеленский не Воин, вы либо трус по природе, либо человечишко на которого ей Богу, хочется просто плюнуть!
- Не унижайте память своих Дедов и прадедов! Они погибли не зря!!!
28.01.2020, 02:53
Гость: Гитлер капут!Алес гуд!

В третьих, события сентября 39 года были продиктованы позицией руководства Украины относительно присоединения зап.укр. земель. Пока аллес!/////////////////////////////////////
Недавняя Тема. :"Польша обвинила Россию в истреблении евреев","Вальтер":
руководства Украины :"из 96 руководящих работников 30 были русскими (31,25%),37 (38,54%) —евреями.Кроме того,имелось: украинцев —5 (5,21%),поляков —4 (4,17%),латышей —7 (7,29%),немцев —2 (2,08%),грузин —3 (3,13%),армян —1 (1,04%), азербайджанцев —1 (1,04%) и др."
Может пусть "и др." за всё и отвечают?
28.01.2020, 02:48
Гость: Mr Bean

Шут он и есть шут. Что с него взять. Глупо думать, что неподготовленный комик может стать серьезным политиком. Как то при подобном обсуждении кто-то сравнил Зеленского с Рейганом. Да тот тоже был актером, но прежде чем стать Президентом, Рейган два срока отработал губернатором штата Калифорния, а это что-то значит. Так что жаль мальца, не в свои сани он влез.
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