Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

23:22

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста»,— сказал он в ходе брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Сегодня всем демократический государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году,— цитирует украинского президента «Коммерсант».— Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий».

В ходе своего выступления Зеленский остановился на двусторонних отношениях с Варшавой, затем поблагодарил Польшу за «поддержку территориальной целостности Украины» и «активную позицию в санкционном давлении на Россию». А потом перешел к «исторической» части выступления.

В Польше в эти дни проходят празднования 75-летия со дня освобождения советскими войсками лагеря смерти «Аушвиц–Биркенау». Однако в пятиминутной речи президент не упомянул ни СССР, ни советское прошлое Украины, ни вообще прилагательное «советский». Говорить о подвиге и жертвах украинского народа он предпочел отдельно: вспомнил про героические деяния уроженцев Украины и 9 млн украинцев (военных и гражданских), погибших во Вторую мировую.