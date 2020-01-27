В китайской провинции Хубэй за сутки выявлен 371 новый случай коронавируса

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В китайской провинции Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, за последние сутки зарегистрирован 371 новый случай заболевания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Таким образом, с начала вспышки заболевания в Ухане в декабре прошлого года, общее число заболевших в Хубэе достигло 1423 человек. Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2794 человек.

За минувшие сутки от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса скончались 24 человека. Общее число скончавшихся достигло 80 человек.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства пакет мер, чтобы не допустить распространение нового коронавируса в России. Даное постановление было разработано 24 января. Оно определяет "основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции". Суть мер не раскрывается.

Роспотребнадзор также опубликовал на своем сайте памятку о мерах личной профилактики для населения в связи с распространением нового коронавируса. Ведомство рекомендует при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу.