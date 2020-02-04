]]>
]]>
Главная В мире Новости

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

17:51 4.02.2020
Фото с сайта president.gov.by
Материалы по теме:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать нефть у России по мировым ценам, но РФ не соглашается на данное предложение и требует существенной премии компаниям сверх этого.

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», - цитирует слова Лукашенко агентство «БелТА».

«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» - задал вопрос Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, 7 февраля должна состояться его встреча с Владимиром Путиным. «Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией - прим. ред). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос», - подчеркнул Лукашенко.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Нефтяная промышленность в России, Александр Лукашенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.02.2020, 20:47
Гость: Босяку

если по мировым, то какие обиды? Логистика тоже входит в цену.
04.02.2020, 20:38
Гость: Нет - всем можно,

а ВСЕМ это КОМУ?

Вы уж договаривайте...
04.02.2020, 20:24
Гость: Вот те раз!

А как же Помпео? Как же американская высококачественная нефть? Ты же обещал! Смотри, американцы злопамятные, Коле править не придется. А могут и Томагавками, для демократии.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации