Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

17:51

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать нефть у России по мировым ценам, но РФ не соглашается на данное предложение и требует существенной премии компаниям сверх этого.

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», - цитирует слова Лукашенко агентство «БелТА».

«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» - задал вопрос Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, 7 февраля должна состояться его встреча с Владимиром Путиным. «Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией - прим. ред). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос», - подчеркнул Лукашенко.